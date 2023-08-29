Dağlık bölgede doğum yapan kadın UMKE ekipleri tarafından ambulansa taşındı

Van'ın Gevaş ilçesinde doğum sancıları başlayan Rukyete Mergen, UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ambulansa taşındı. Mergen, hastanede sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

VAN'ın Gevaş ilçesi Anaköy kırsalındaki Sarık Yaylası'nda doğum sancıları başlayan Rukyete Mergen'e (26), UMKE ekipleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ulaştı. Köylülerin de yardımıyla ambulansa ulaştırılan Mergen, kaldırıldığı hastanede doğum yaptı.

Koyun sağımı ve kış hazırlıkları için yaylada olan Rukyete Mergen'in doğum sancıları başlayınca, sabaha karşı yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler, araç yolu olmadığı için Anaköy kırsalındaki Sarık Yaylası'na ulaşamayınca UMKE ekibi devreye girdi. Dağlık bölgede yaklaşık 5 kilometre yürüyen ekip, bölgeye ulaştıktan sonra ilk müdahalede bulunup, köylülerin de desteği ile Mergen'i taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mergen, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Mergen, daha sonra da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mergen'in ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.