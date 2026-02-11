Haberler

Adana'da 250 yataklı çocuk hastanesi inşa edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 250 yatak kapasiteli yeni bir çocuk hastanesi inşa edileceği açıklandı. Proje 2026 Kamu Yatırım Programı'na alındı ve 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yerleşkesinde 250 yataklı çocuk hastanesi inşa edileceği bildirildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in yerleşkeye yeni ve donanımlı ihtisas hastaneleri kazandırılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi'nin hayata geçirilmesinin ardından çocuk hastanesinin inşası için de harekete geçildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ÇÜ Balcalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine 250 yatak kapasiteli yeni çocuk hastanesi kazandırılması, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na alındı. Proje 15 Ocak tarihli ve 33138 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanenin, Balcalı Hastanesi'ne entegre şekilde hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Sağlık
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Beğeni yağmuruna tutuldu! Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Paris'te

Sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı, beğeni yağmuruna tutuldu
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama