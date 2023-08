ÇÜ Balcalı Hastanesi: Eris varyantı için sıkı izolasyon veya kapanma gerekmeyebilir

ÇÜ Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, Covid-19'un alt varyantı Eris'in şu an için sıkı izolasyon veya tekrar kapanma gerektirmediğini belirtti. Kuşcu, Eris'in şiddetli bir hastalık yapmadığını ancak oluşabilecek yeni varyantlar için tüm önlemlerin bırakılmaması gerektiğini söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu şimdiye kadar 51 ülkede görülen ve hızla yayılan Covid-19'un alt varyantı Eris'in sıkı izolasyon, tekrar kapanmalar ya da maskeli dönemi geri getirmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Kuşcu, Eris'in çok şiddetli bir hastalık yaptığına dair bir veri yok. Ancak oluşabilecek yeni varyantları da düşündüğümüzde tüm önlemler de bırakılmamalı dedi.

Covid-19'un yeni alt varyantı olan Eris'e ilişkin açıklamalarda bulunan ÇÜ Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu Covid-19'un bir RNA virüsü olması sebebiyle zaman içerisinde mutasyon denilen kendini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla yeni varyantların ortaya çıkışının sürpriz olmadığına vurgu yapan Doç. Dr. Ferit Kuşcu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gözlem altında tutulmasını önerdiği Eris varyantı için hastalık şiddeti açısından korkmayı gerektirecek bir duruma yol açacağına dair bir verinin olmadığını kaydetti.

ŞİDDETLİ HASTALIK YAPMIYOR AMA TÜM ÖNLEMLERİ BIRAKMAYIN

Covid-19 virüsünün şiddetli hastalık yapma etkisinden; hızlı yayılabilir ama daha az şiddetli hastalık yapar hale geldiğini ifade eden Kuşcu, Bu aslında iyi bir şeydi. Yeni varyantında çok şiddetli bir hastalık yaptığına dair bir veri yok. Ama bu tüm önlemleri bıracağız anlamına gelmiyor. DSÖ yeni varyantları yakından takip ediyor. Eris'in şiddetli bir hastalık yapmadığını biliyoruz ama yeni ortaya çıkabilecek varyantlarda çok farklı durumlar olabilir. Covid-19 için de böyle bir salgın beklemiyorduk ama tüm dünyayı sarsan şiddetli bir dönem yaşadık. Umarım tekrar öyle bir dönem içine girmeyiz diye konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI BASKILAYICI İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT

Eris'in şu ana kadar 51 ülkede görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Kuşcu, şöyle konuştu

Çok hızlı yayılan bir virüs olduğu için tüm dünyaya yayılması da sürpriz olacak bir durum değil. Ülkemizde bildirilmiş bir Eris olgusu yok. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Hastalık belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık gibi daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları şeklinde seyrediyor. Normal popülasyonda şiddetli bir hastalık beklemiyoruz. Ancak yine bu hastalığın risk yaratabileceği 65 yaş üstü, bağışık sistemi düşük, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan kişiler özenli olmalıdır.

SIKI İZOLASYONU GEREKTİRECEK BİR VERİ YOK

Covid-19 dahil tüm solunum yolu enfeksiyonlarının kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşmaya meyilli olduğuna dikkat çeken Kuşcu, Eris'in sıkı izolasyon, tekrar kapanmalar ya da maskeli dönemi geri getirmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Kuşcu, Okullar açılınca bir sınıfa 30-40 öğrencinin girdiğini düşündüğünüzde risk yaratabilecek bir durum. Hasta olan çocukların okula gönderilmeden evde takip edilmesi diğer çocuklara bulaşı engellemek açısından uygun olur. Ama şu an için tekrar maskeli bir döneme giriş söz konusu değil. Sıkı izolasyon, maske, tekrar kapanmalar gibi ekstra önlemlere geri dönmeyi gerektirecek bir veri henüz elimizde yok. Eris'in çok şiddetli bir hastalık yaptığına dair de bir veri yok. Ancak oluşabilecek yeni varyantları da düşündüğümüzde tüm önlemler de bırakılmamalı dedi.