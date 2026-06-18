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Profesör açıkladı: "Covid-19 aşıları temiz çıktı"

Profesör açıkladı: 'Covid-19 aşıları temiz çıktı'
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Prof. Dr. Şevket Özkaya, JAMA Internal Medicine'de yayımlanan araştırmaya göre Covid-19 aşısının kalp krizi, felç ve kalp hastalığı nedeniyle hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 40 azalttığını, ayrıca tüm nedenlere bağlı ölümleri de düşürdüğünü açıkladı. Aşının kalp sağlığı üzerindeki koruyucu etkisinin uzun yıllar sürdüğü belirtildi.

19 aşılarının kalp krizi, felç ve kalp hastalığı nedeniyle hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyduğunu belirterek, "Covid-19 aşısı kalp rahatsızlıklarına karşı geniş kapsamlı koruma sağlıyor" dedi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre koronavirüs aşısının, Covid-19 ile bağlantılı önemli kardiyovasküler olayların riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığını ifade eden Özkaya, aşının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzun yıllar devam ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Araştırmanın yalnızca kalp ve damar hastalıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Özkaya, aşının daha geniş bir halk sağlığı yararı sunduğuna dikkat çekerek, "Araştırmacılar, aşının kardiyovasküler rahatsızlıkları, hastaneye yatışları ve Covid-19 ile bağlantılı olmayanlar da dahil olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölümleri de mütevazı düzeyde azalttığını ortaya koydu" diye konuştu.

"Erken ölümlerin aşıya bağlı olmadığını bildirmiştik"

Pandemi sonrası dönemde özellikle genç yaşta görülen bazı ölümlerin aşılarla ilişkilendirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, "Bizim araştırmalarımızda özellikle ülkemizde görülen erken ölümlerin aşılara bağlı olmadığını, Covid-19'un oluşturduğu virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarıyla ilişkili olduğunu bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

"Virüsün damar hasarı etkisi göz ardı edilmemeli"

Özkaya, pandemi sonrası dönemde görülen bazı kalp krizi ve ani ölüm vakalarının değerlendirilmesinde virüsün uzun vadeli etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Aşıların özellikle ölüm oranlarını azalttığını biliyoruz. Genç yaşta kalp krizine bağlanan bazı ölümlerde ise pandemi sonrası virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarının, ağır spor, yoğun egzersiz veya kontrolsüz yaşam tarzıyla birleşmesinin etkili olabileceğini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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