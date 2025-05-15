Çocukların Sosyal Medya Akımları Risk Teşkil Ediyor

PSİKOLOJİ Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, çocukların sosyal medyada görünür olma isteğinin onları gelişimsel açıdan riskli davranışlara yönlendirebileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özen, "A4 Challenge gibi akımlar, çocuklara bedenleriyle ilgili memnuniyetsizlik aşılayabilir; bu da benlik algılarında kalıcı izler bırakabilir" dedi.

Beğenilme ve kabul görme ihtiyacıyla 10–14 yaş aralığındaki çocukların dijital meydan okumalara açık hale geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, ailelere uyarılarda bulundu.

'DİJİTAL AKIMLAR, GELİŞİMSEL BÜTÜNLÜĞÜ TEHDİT EDEBİLİR'

Prof. Dr. Özen, çocukların bu dönemde hem bedenlerini hem de sosyal kimliklerini tanımlama sürecinde olduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişimsel olarak bu yaş grubundaki çocuklar, akran ilişkileri, onaylanma ihtiyacı ve aidiyet duygusunun belirginleştiği bir evreden geçmektedir. Sosyal medyada karşılarına çıkan içerikler, bu ihtiyaçların yönünü ve yoğunluğunu ciddi biçimde etkileyebilir. 'A4 Challenge' gibi akımlar, çocuklara bedenleriyle ilgili memnuniyetsizlik aşılayabilir; bu da benlik algılarında kalıcı izler bırakabilir."

Prof. Dr. Özen, bu tür dijital yönelimlerin yalnızca bireysel değil, çevresel bağlamda da ele alınması gerektiğini vurgulayarak, çocukların içeriklere neden bu kadar ilgi gösterdiğini anlamaya çalışmanın önemine dikkat çekti.

'AİLELER DENETLEYİCİ DEĞİL, EŞLİK EDİCİ OLMALI'

Çocukların dijital dünyayla kurdukları ilişkinin sadece kontrol edilmesi değil, anlaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özen, ailelere şu önerilerde bulundu:

"Sosyal medyayı suçlamak yerine, çocuklarla açık ve yargılamadan iletişim kurun.

"Beğenilme ve görünür olma ihtiyacının gelişimsel bir ihtiyaç olduğunu kabul edin ve bu ihtiyacı karşılayacak sağlıklı alternatif alanlar sunun.

"Çocuğun yalnızca davranışlarını değil, duygusal ihtiyaçlarını da görmeye özen gösterin."

Prof. Dr. Özen, "Unutulmamalıdır ki dijital akımlara maruz kalan çocuklar sadece teknolojiyle değil, büyümeye dair bir yolculukla baş etmeye çalışıyor. Bu yolculukta yanında güvenilir bir yetişkinin olması, pek çok riskten daha güçlü bir koruma sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.