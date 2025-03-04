Çocuklarda yanlış ayakkabı seçimi, gelişimi olumsuz etkileyebilir

Çocuklarda yürüme bozuklukları ve ayakkabı seçimi, uzun vadede ayak sağlığını ve genel duruş gelişimini doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk olarak, bu konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgili, yürümeye yeni başlayan çocukların ayakkabı giymesine gerek olmadığını vurgulayarak, yanlış ayakkabı seçimlerinin ilerleyen yaşlarda kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

YÜRÜME ANALİZİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Prof. Dr. Fuat Bilgili, yürüme analizinin kişinin yürüyüş biçiminin sayısal olarak değerlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti. Ailelerin çocuklarının yürüyüşündeki aksaklıkları gözlemlemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bilgili, parmak ucunda yürüyen çocukların çoğunun geçmişte yürüteç kullandığını ifade etti.

"YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN AYAKKABI GİYMESİNE İHTİYACI YOK"

Çocukların yürümeye başladıktan sonra hemen ayakkabı giymeye ihtiyacı olmadığını söyleyen Bilgili, ayakkabı seçiminde esnek tabanlı modellerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayağın hareketine izin vermeyen ayakkabıların çocuğun ayağının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Bilgili, "Çocukların ayağının sağlıklı gelişebilmesi için mümkün olduğunca doğal hareket etmeleri gerekir" dedi.

"AYAKKABI SEÇİMLERİNİ AKŞAM ÜZERİ YAPMAKTA FAYDA VAR"

Ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Prof. Dr. Fuat Bilgili, gün içinde ayakların şişebileceğini ve bu nedenle ayakkabı alışverişinin akşam saatlerinde yapılmasının daha doğru olacağını belirtti. Pahalı ayakkabıların her zaman sağlıklı olmadığına dikkat çeken Bilgili, "Önemli olan ayakkabının fiyatı değil, çocuğun ayağına uygun olup olmadığıdır" ifadelerini kullandı.