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Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan okul çantası için toplatma kararı aldı. GÜBİS üzerinden duyurulan uyarıda "Diakakiç" marka çantanın kimyasal risk taşıdığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı, piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlere yenileri ekledi.

OKUL ÇANTASI İÇİN TOPLATMA KARARI

Bakanlık, "Diakakiç" marka okul çantası için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındığını duyurdu. Okul çantasının limit değerlerin üzerinde kurşun içerdiği için kimyasal risk taşıdığı belirtildi.

Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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