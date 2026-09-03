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Cizre'de Başhekimlerden Evde Sağlık Hizmeti Ziyareti

Cizre'de Başhekimlerden Evde Sağlık Hizmeti Ziyareti
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Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halit Sapan ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Mazlum Karaaslan, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret etti. Hastaların sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan başhekimler, talepleri dinleyip moral vererek devletin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halit Sapan ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Mazlum Karaaslan, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cizre'de sağlık yöneticileri sahaya inerek örnek bir ziyarete imza attı. Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halit Sapan ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Mazlum Karaaslan, evde sağlık hizmetleri kapsamında tedavi gören hastaları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında hastalarla yakından ilgilenen başhekimler, vatandaşların sağlık durumları, tedavi süreçleri ve genel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Hasta ve yakınlarının talep ve beklentilerini dinleyen heyet, devletin şefkat elinin her daim yanlarında olduğunu belirtti.

Başhekimler, hastaların moral bulmasını sağlayarak acil şifalar diledi ve evde sağlık birimlerinin özverili çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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