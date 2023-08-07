Cinsel İstismar İle Suçlanan Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

1) CİNSEL İSTİSMAR İLE SUÇLANAN DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

'OLAY GÜNÜNÜ KISMEN HATIRLIYORUM'

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

'ZAMANINDA KENDİSİNİN ASİSTANI OLARAK ÇALIŞTIM'

Muayene odasının kapısı hiçbir şekilde kilitli olmadığını da söyleyen Dr. Ufuk S., "Hasta istediği zaman dışarıya çıkabilir ya da yakını içeriye girebilir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir olay ile karşılaşmadım. Adli ve idari soruşturma geçirmedim. Hakkımda beyanda bulunan Dr. Hülya K., geçmiş dönemde hocalığımı yapan bir doktordur. Zamanında kendisinin asistanı olarak çalıştım. Bu dönem içerisinde zaman zaman ters düştüğümüz ve idari olarak birbirimiz hakkında suçlamalarda bulunduğum bir doktordur. Doktor Hülya'nın beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.