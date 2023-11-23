Çin'de gizemli zatürre salgını yaşanıyor, hastaneler hasta çocuklarla dolup taşıyor

Çin'de okullarda gizemli bir zatürre salgını meydana geldi ve hastaneler hasta çocuklarla dolup taştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'den bu vakalardaki artış hakkında ayrıntılı bilgi istedi.

Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden henüz kurtulmayan Çin, başka bir olası sağlık acil durumu ile karşı karşıya: Gizemli bir zatürre salgını okullarda hızlayayıldı ve hastaneler çocuk hastalar ile dolup taştı.

Bu salgının merkez üsleri, çocuk hastanelerinin çok sayıda hasta çocukla karşı karşıya kaldığı Pekin ve Liaoning eyaletidir. Durumun ciddiyeti, Covid-19'un ilk günlerini hatırlatan bir durum olan hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hastalanması nedeniyle bazı okullarda derslerin askıya alınmasına neden oldu.

Etkilenen çocuklarda görülen semptomlar yüksek ateş ve akciğer iltihabıdır, ancak grip veya RSV gibi solunum virüs hastalıklarından muzdarip olduğunda yaygın olan öksürük yoktur.

Pekin'den bir vatandaş, Tayvanlı haber sitesi FTV News'a şunları söyledi: "Birçok, birçok (çocuk) hastaneye kaldırılıyor. Öksürükleri yok ve semptomları yok. Sadece yüksek ateşleri var ve çoğu akciğer nodülleri geliştiriyor."

Uluslararası bir hastalık izleme platformu olan ProMed, Salı günü çocuklarda teşhis edilmemiş zatürre hakkında bir uyarı yayınladı. Mevcut salgının başlangıcı belirsizdir ve yetişkinleri etkilediği bildirilmezken, çocuklar arasındaki hızlı yayılma, okul ortamlarıyla olası bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir.

Amerikan epidemiyoloğu Eric Feigl-Ding, zatürre salgını nedeniyle Çin'de yüz maskesi takan kişilerin bir videosunu paylaştı.

Tıp uzmanları arasında spekülasyonlar, potansiyel bir neden olarak mikoplazma pnömonisi (tipik olarak daha küçük çocukları etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon) olarak bilinen "yürüyen zatürre"ye işaret etmektedir. Bu patojen genellikle hafif enfeksiyonlara neden olur, ancak hastaneye yatış gerektiren daha ciddi durumlara yol açabilir.

Çin hastaneleri, özellikle Ekim ayı başındaki Ulusal Bayram tatilinden bu yana, teşhis edilmemiş zatürre vakalarında bir artış olduğunu kaydetti. Salgının yoğunluğuna rağmen şu ana kadar hiçbir ölüm bildirilmedi.

DSÖ, ÇİN'DEN DETAYLI BİLGİ İSTEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'den çocuklarda solunum yolu hastalıklarında artış ve bildirilen zatürre kümeleri hakkında ayrıntılı bilgi içeren resmi bir talepte bulundu.

"Bunların daha önce Çin yetkilileri tarafından bildirilen genel solunum yolu enfeksiyonları artışı ile mi yoksa ayrı olaylar mı olduğu açık değildir" dedi.

Küçük sağlık ajansı yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da düzenlenen bir basın toplantısında Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin Çin'de solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında bir artış olduğunu bildirdiğini söyledi.

DSÖ, Çin yetkililerinin bu artışı Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve influenza, mikoplazma pnömonisi, solunum sinsitiyal virüsü ve Covid-19'a neden olan virüs gibi bilinen patojenlerin dolaşımına bağladığını belirtti.

Çin yetkilileri, sağlık tesislerinde ve toplum ortamlarında hastalık izlemenin yanı sıra sağlık sisteminin hastaları yönetme kapasitesini güçlendirmenin önemini vurguladılar.

DSÖ, Çin halkına, önerilen aşılama, hasta kişilerden uzak durma, hasta olduğunda evde kalma, gerektiğinde test ve tıbbi bakım yaptırma, uygun şekilde maske takma, iyi havalandırma sağlama ve düzenli el yıkama gibi solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için önlemleri izlemelerini tavsiye etti.