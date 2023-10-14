Çankırı'da hastanede düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Birimi koordinesinde yapılan masa başı ve saha tatbikatı, deprem ve yangın senaryoları üzerine gerçekleştirildi. Tatbikatta hastanede bulunan vatandaşlar tahliye edildi ve yaralılar acil yardım çadırında muayene edildi. Tatbikat, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sağlık personelinden gerçeğini aratmayan tatbikat

ÇANKIRI - Çankırı'da sağlık çalışanlarının hastanede düzlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Birimi koordinesinde masa başı ve saha tatbikatı UMKE, 112 İl Ambulans Servisi, İtfaiye, AFAD ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın konulu tatbikat düzenlendi. Hastanede çıkan deprem ve yangın üzerine kaçış alarmının çalmasıyla hastanede bulunan vatandaşlar hastane bahçesine toplandı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan sağlık çalışanları ve vatandaşları tahliye etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen hastalarda hastane bahçesinde bulunan ilk ve acil yardım çadırında muayene edildi. Vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izlerken, ekiplerin düzenlediği gösteri yoğun ilgi gördü.

"Tatbikatlarda yer alan tüm kurumlara ve personellerimize teşekkür ediyorum"

Tatbikatta yer alan vatandaş ve personellere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Ülkemizde yaşanılan afet ve acil durumlar göz önünde alındığında ülke genelinde tüm hastanelerin afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları amacıyla ilimizde HAP tatbikatları düzenlenmektedir. Acil afet sonrasında ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın hastanelerimizin kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak hedefiyle müdürlüğümüz koordinesinde yapılan tatbikatlarda yer alan tüm kurumlara ve personellerimize teşekkür ediyor ülkemiz ve ilimiz için afetsiz günler diliyorum" diye konuştu.