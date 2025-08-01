Çanakkale'de Tütünle Mücadele Faaliyetleri Devam Ediyor

Çanakkale'de Tütünle Mücadele Faaliyetleri Devam Ediyor
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Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, 'Dumansız Çanakkale, Dumansız Türkiye' sloganıyla tütünle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk öncülüğünde yapılan denetimlerde, tütün ürünleri kullanımının önlenmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, tütünle mücadele kapsamında kentte farkındalık ve denetim faaliyetlerine devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Dumansız Çanakkale, Dumansız Türkiye" sloganıyla sürdürülen çalışmalara, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk'ün öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile kolluk kuvvetleri katıldı.

Denetimlerde, tütün ürünü kullanımının önlenmesi ve vatandaşların dumansız hava sahaları konusunda bilgilendirilmesi hedeflenirken, tütün kullanmayı bırakmak isteyen bireylere Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan ücretsiz destek ve tedavi hizmetleri hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
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