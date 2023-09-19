Çanakkale'de gerçekleştirilen tatbikatta UMKE personelinin makyajı dikkat çekti

Çanakkale'de gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"nda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin figüranlara uyguladığı makyaj, senaryoya gerçeklik kattı.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle Çanakkale'de "MED EU MODEX 2023 Tatbikatı" düzenlendi.

Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle çalışmasını kolaylaştırmak için sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta görev alan figüranların makyajları dikkati çekti.

Daha önce travmalı hasta/yaralı yönetiminde, parça beceri ve klinik düşünme becerilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla makyaj-mulaj eğitimi alan UMKE personeli, bu tatbikatta yeteneklerini sergiledi.

UMKE personelinin yaptığı makyaj, senaryo gereği yanık vakası, kazazede, depremzede, dumandan zehirlenme, trafik kazası, erken doğum, denize düşme gibi vakaların figüranlar tarafından canlandırıldığı tatbikatta gerçeklik algısını üst seviyeye çıkardı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, figüranlara makyaj yapıldığı sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18-22 Eylül'de Avrupa Birliği ile ortaklaşa düzenledikleri tatbikatın devam ettiğini söyledi.

Baştürk, saha gerisindeki bir alanda yurt içinden ve yurt dışından profesyonel makyaj ekiplerinin görev aldığını anlattı.

Vaka örneklerinin gerçeği aratmadığını dile getiren Baştürk, "UMKE çok güçlü. Maalesef yaşanan felaketler nedeniyle daha da tecrübelendi. Bundan sonra böyle bir felaket yaşandığı zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Bu tatbikatta değil, ülkede yapılan tüm tatbikatlarda UMKE ekiplerimiz hem makyaj eğitimi aldılar hem de sahada ne söyleyeceklerinin eğitimini aldılar. Bu şartlarda daha doğal akışında gidiyor işler ve biz daha fazla şey öğreniyoruz. UMKE personelimiz makyajın bile eğitimini aldı." diye konuştu.

Şu an sahada 2 binden fazla kişinin aktif görev yaptığını ifade eden Baştürk, "250 yabancı misafir var. 5-10'u yurt dışından 50'nin üzerinde makyajla alakalı personelimiz var. Otobüs kazasından doğum yapan gebeye, kolunu kıran vatandaştan karın kanamasına, başına bir şey düşen vatandaştan eşekten düşen vatandaşa kadar herkesi oynamaya çalışıyorlar. Özel kıyafetler de ayarlandı. Depremden ya da enkazdan çıkmış gibi vatandaşlar gelecek. Makyajlarıyla gerçekten hastaymış gibi o rolü oynayabilecek eğitime sahipler." dedi.

"Senaryonun bir kısmını bilmiyoruz"

Gökhan Baştürk, tatbikat kapsamında senaryonun bir kısmını bilmediklerini ifade ederek, sahadaki personelin kurulan çadır hastanelere hangi vakanın geleceğini bilmeden hareket edeceklerini, tatbikatın özelliğinin de bu olduğunu söyledi.

Çanakkale'yi temsil etmenin heyecanını ve onurunu yaşadıklarını dile getiren Baştürk, "Ekiplerimiz profesyonel, hasta rolünü yapan arkadaşlarımız da işlerini profesyonelce yapıyor çünkü sağlık geçmişleri var. Ne şikayetleri olacağını net anlatabilecekler. Sahadaki arkadaşlarımızın da gerçek bir hasta gelmiş, büyük bir felaket yaşanmış gibi tepkileri ölçeceğiz. Ambulanslarımız çalışıyor. Sadece kara değil, deniz ve hava ambulanslarımız da kullanılacak. Bu tatbikat 5 gün boyunca 7/24 esasıyla devam edecek." şeklinde konuştu.

Baştürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de sahadaki arkadaşlarımızla hangi vakanın geleceğini bilmediğimiz için kendimizi test etmiş olacağız. Bu niye amaçlandı? Dünyanın herhangi bir yerinde afet, acil durum olduğu zaman ekiplerin birbiriyle koordineli çalışmasını sağlayacak ve biz de eksiklerimizi göreceğiz. Biz de Türkiye olarak ülkemizi ve ilimizi iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor."

Türkiye'nin deprem ve afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Baştürk, "Sadece hastane olarak çalışmıyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada. Köylerimize çıkacağız tıpkı afet yaşanmış gibi. Çanakkale'yi ve ülkemizi afetlere hazır hale getirmek istiyoruz." dedi.