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Çanakkale'de miniklerle Dünya Süt Günü kutlaması

Çanakkale'de miniklerle Dünya Süt Günü kutlaması
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Çanakkale'de Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere süt ve süt ürünleri ikram edilerek, sütün sağlıklı beslenmedeki önemi anlatıldı.

Çanakkale'de ' Dünya Süt Günü' etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere süt ve çeşitli süt ürünleri ikram edilerek, sütün sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan süt ve süt ürünlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüs alanında '1 Haziran Dünya Süt Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere süt ve çeşitli süt ürünleri ikram edilerek, sütün sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Süt; anne sütünden sonra insan yaşamı için en değerli, alternatifi olmayan bir ürün. İçerdiği yüksek kaliteli protein, kalsiyum, fosfor ve vitaminlerle kemik gelişiminden bağışıklık sistemine kadar her alanda sağlığımızın en büyük kalkanıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin düzenli süt tüketmesi, sadece bugünün değil, geleceğin güçlü ve sağlıklı Türkiye'sinin de teminatıdır. Bu yönüyle süt bizler için yalnızca bir gıda değil, sağlıklı nesillerin yetişmesinde stratejik bir unsurdur."

'1 Haziran Dünya Süt Günü' programına; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, ilgili kurum temsilcileri, çocuklar, öğretmenler ve veliler katıldı. Etkinlikte ayrıca Dünya Süt Günü kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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