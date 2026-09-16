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BUÜ Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

BUÜ Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde yapımı hızla devam eden ve kentin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan BUÜ İbrahim Gülmez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde yapımı hızla devam eden ve kentin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan BUÜ İbrahim Gülmez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projenin ana bağışçısı hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu, Fakülte Kurucu Dekanı ve BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve üniversite yönetimi ile birlikte hastane binasında detaylı incelemelerde bulundu. Ziyarette, inşaatın mevcut durumu, iç mekan düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmalarına ilişkin son gelişmeler yerinde incelendi.

"Bursa ve bölge için değerli bir yatırım"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Hayırsever iş insanımız İbrahim Gülmez'in çok değerli destekleriyle yükselen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz, sadece üniversitemiz için değil, Bursa ve tüm çevre iller için modern bir sağlık üssü olacak. İnşaat çalışmalarında artık son aşamalara yaklaşıyoruz. En kısa sürede hastanemizi tamamlayarak hem öğrencilerimize modern bir eğitim alanı sunmayı hem de halkımıza üstün standartlarda diş sağlığı hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Sayın İbrahim Gülmez'e ve emeği geçen herkese üniversitemiz ve şehrimiz adına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez ise projenin bu aşamaya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Bursa'ya ve geleceğin hekimlerinin yetişeceği bir eğitim kurumuna kalıcı bir eser bırakmanın gururunu yaşadığını belirtti.

İnceleme heyeti, modern ünitelerin kurulacağı klinik alanları ve laboratuvarları dolaşarak teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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