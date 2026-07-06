Dermatoloji Kliniği hayırsever desteği ile yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, hayırsever Gazioğlu ailesinin katkılarıyla gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Klinikte yapılan törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu ile Gazioğlu ailesini temsilen Hikmet Bosut katıldı.

Kesintisiz Hizmete Değerli Destek

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Gazioğlu ailesinin Bursa genelinde sağlık, eğitim ve spor gibi pek çok alanda şehre damga vurduğunu belirterek, Üniversite Hastanesi söz konusu olduğunda da ailenin her zaman öncü bir rol üstlendiğini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz ve büyük bir aciliyet içinde yürütüldüğünü, bu süreçte adeta zamana karşı yarışıldığını vurgulayan Rektör Yılmaz; "Bekleme lüksümüzün olmadığı kritik anlarda Gazioğlu ailesi her zaman yardımımıza koşmuştur. Kendilerine ilettiğimiz talepleri hiçbir zaman geri çevirmediler. Yaş alan hastane binamız bu tür yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. İşte bu noktada bizleri asla yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Gazioğlu ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Altyapıdan Üstyapıya Anlamlı Dönüşüm

Hastanenin fiziki dönüşümü hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam ise hastaların ağırlanacağı ortamların kalitesinin tedavi süreçlerindeki önemine dikkat çekti. Hastane binasının yaş almış bir yapıda olması sebebiyle mevcut devlet desteklerinin genellikle altyapı yenileme çalışmalarına ayrıldığını belirten Prof. Dr. Halil Sağlam, bu noktada üstyapının modernleştirilmesinde bağışçıların kritik bir rol oynadığını ifade etti. Hastaneye her zaman destek olan Gazioğlu ailesine ve özellikle Hikmet Bosut'a teşekkürlerini sunan Başhekim Sağlam, yenilenen Dermatoloji Kliniği'nin daha modern şartlarda bilimsel çalışmalara ve sağlık hizmetlerine kapı aralamasını temenni etti.

Geleceğe ve Eğitime Değerli Bir Yatırım

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper de sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmek ve tıp eğitimi kalitesini artırmak adına bugünün çok anlamlı olduğunu ifade etti. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesini geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak gördüğünü dile getiren Alper, bu yenilenmenin tıp fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar için çağdaş bir eğitim alanı sunacağını vurguladı. Üniversite hastanelerinin genel durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olunduğunu belirten Dekan Yardımcısı, gerçekleştirilen bu bağışın diğer hayırseverlere de örnek teşkil etmesini ve yeni iş birliklerine kapı aralamasını diledi.

Konuşmaların ardından, hastaneye sağladıkları değerli katkılardan ötürü Gazioğlu ailesi adına Hikmet Bosut'a Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Belge merasimini takiben açılış kurdelesini kesen heyet, yenilenen Dermatoloji Kliniği'ni dolaşarak incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı