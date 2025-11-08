Bursa Şehir Hastanesi'nde Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başlayan Hastalar, Hekimleriyle Bir Araya Geldi

BURSA Şehir Hastanesi 'nde gerçekleştirilen kornea nakli ile yeniden görmeye başlayan 5 hasta, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında nakillerini gerçekleştiren hekimler ile bir araya geldi.

Bursa Şehir Hastanesi, kornea nakli ile görme kaybı yaşayan birçok hastaya umut olmaya devam ediyor. Hastanede yaklaşık 5 ay önce hizmete giren Göz Bankası sayesinde hastaların nakil taleplerine daha hızlı yanıt verilmeye başlandı. Bu yılın son 5 ayında 65 kornea naklinin yapıldığı hastanede, yakın süreçte yeniden görme yetilerini kazanan Mehmet Tokalı, Dilara Sekin, Mahruze Kaya, Atıf Polat ve Metin Çelik, Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Hafize Gökben Ulutaş'ı 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Hastaların rutin kontrollerini yapan Doç. Dr. Ulutaş, görmeyi bekleyen hastalara umut olmanın, kendilerine de mutluluk verdiğini belirtti. Kornea hastalıklarının dünyada körlük nedenleri arasında 5'inci sırada yer aldığının bilgisini veren Ulutaş, "Saydamlığını yitirmiş ve yapısı bozulmuş kornea tabakasının sağlıklı bir donör kornea ile değiştirilmesine kornea nakli (keratoplasti) denir. Kornea nakli günümüzde en çok yapılan solid organ naklidir. Kornea naklinde diğer doku ve organ nakillerinden farklı olarak doku uyumu aranmaz ve bağışıklık sistemini baskılayan sistemik ilaçların kullanılması gerekmez. Başarı oranları oldukça yüksektir" dedi.

Son 20 yılda kornea nakli cerrahisi ile ilgili pek çok gelişme kaydedildiğine dikkat çeken Ulutaş, "Eskiden sadece tam kat kornea dokusunun değiştirildiği penetran keratoplasti yapılırken, günümüzde hastalıklı kornea dokusu değiştirilmektedir. Ülkemizde ve hastanemizde yeni kornea nakli cerrahi teknikleri dünya ile paralel olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır" diye konuştu.

Nakil sonrası görme yetisini yeniden kazanan Mehmet Tokalı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bahçede çalışırken gözüme dal parçası fırladı. Acile başvurdum ve acilden buraya yatırıldım. Gözümün içi tamamen dağılmıştı. 3-4 ameliyat sonrası nakil oldum. Allah'a şükürler olsun şu an gayet iyiyim."

Yaklaşık 3 ay önce kornea nakli olduğunu ifade eden Dilara Sekin ise, "Aynı ameliyatı, başka yerde 2 sene önce olmuştum ama başarılı olamamıştı. Sonra burada tekrar aynı ameliyatı geçirdim. Şu an durumum çok iyi ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bütün hastane, çalışanlar doktorlar hepsi çok güzel" diyerek hislerini dile getirdi.