Anne karnında şant tedavisiyle hayata tutunan bebek sağlıklı şekilde taburcu edildi

Bursa Şehir Hastanesi'nde 22 haftalıkken anne karnında gerçekleştirilen ileri düzey girişim sayesinde hayat şansı artan bebek, doğum sonrası uygulanan başarılı cerrahi tedavi ve yenidoğan yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi. Akciğerinde kistik lezyon tespit edilen bebeğe anne karnında torakoamniyotik şant uygulandı. Doğum sonrası başarılı operasyon ve yoğun bakım sürecinin ardından bebek sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Bursa Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde takip edilen bir gebede, gebeliğin 22. haftasında fetüste Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu (CPAM) olarak adlandırılan, akciğerde büyük kistik lezyonlarla seyreden nadir bir hastalık tespit edildi. Gebeliğin ilerleyen haftalarında yapılan takiplerde kistik lezyonun hızla büyüdüğü, kalpte yer değiştirmeye neden olduğu ve anne adayında polihidramniyoz geliştiği belirlendi. Bunun üzerine gebeliğin 30. haftasında Perinatoloji Uzmanı Dr. Gökalp Şenol liderliğindeki ekip tarafından ultrasonografi eşliğinde fetüse torakoamniyotik şant uygulandı. Anne karnında gerçekleştirilen girişimle akciğerde biriken kistik sıvı amniyon boşluğuna boşaltılarak kalp ve akciğer üzerindeki bası başarıyla ortadan kaldırıldı.

Başarılı müdahalenin ardından gebelik sorunsuz şekilde devam ederken, anne adayı 37. gebelik haftasında sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğum sonrasında yenidoğanın ilk stabilizasyonu sağlandıktan sonra Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Serpil Sancar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla tedavi süreci tamamlandı.

Ameliyat sonrası dönemde ise Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Doç. Dr. Bayram Ali Dorum, Doç. Dr. Erbu Yarcı ve yenidoğan yoğun bakım ekibinin titiz takibi sayesinde bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bebeğin gelişiminin poliklinik kontrolleriyle yakından izlenmeye devam ettiği bildirildi.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, gerçekleştirilen başarılı tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anne karnında başlayan bu zorlu tedavi sürecinin sağlıklı bir doğum ve başarılı bir cerrahi operasyonla tamamlanması, hastanemizde görev yapan farklı branşlardaki ekiplerimizin güçlü koordinasyonunun ve yüksek tıbbi donanımının önemli bir göstergesidir. Emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Sağlık Bakanlığımızın 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımla vatandaşlarımıza en nitelikli sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı