Bursa Şehir Hastanesi Kistik Fibrozis Merkezi Oldu

Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Kistik Fibrozis Merkezi" olarak yetkilendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki kamu hastaneleri arasında Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi ünvanına sahip tek sağlık kuruluşu olarak çocuk hastalara kapsamlı tanı, tedavi ve takip hizmeti sunmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada başta akciğer ve sindirim sistemi olmak üzere birçok organı etkileyen, kalıtsal ve yaşam boyu düzenli takip gerektiren bir hastalık olarak bilinen kistik fibrozisin erken dönemde teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması, hastaların yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan topuk kanı tarama programı sayesinde kistik fiibrozis hastalığının erken dönemde tespit edildiği belirtilen açıklamada, tarama sonucunda şüpheli bulunan bebekler ile klinik bulguları kistik fibrozis hastalığını düşündüren çocukların tanı sürecinin Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğinde uygulanan "ter testi" ile güvenilir şekilde desteklendiği aktarıldı.

Hastanede multidisipliner anlayışla yürütülen süreç kapsamında çocuk hastalara tanı, tedavi, düzenli takip ve aile eğitimini kapsayan bütüncül bir sağlık hizmeti sunulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, merkezin tescil edilmesinin Bursa ve çevre illerde yaşayan hastalar açısından önemli bir kazanım olduğunu aktardı.

Erken tanı, düzenli takip ve doğru tedaviyle çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten Metin, "Bu önemli yetkilendirmenin hastanemize, Bursa'mıza ve tüm hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşması için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA