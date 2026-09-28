Bursa Mudanya'da sağlık örgütleri darp edilen çalışan için hastane önünde toplandı

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Bursa'da sağlık meslek örgütleri, Mudanya Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının hasta tarafından darp edilerek yaralanmasının ardından hastane önünde basın açıklaması yaptı.

25 Eylül 2026 Cuma günü Mudanya Devlet Hastanesi polikliniğinde görev yapan sağlık çalışanı, hizmet sunduğu bir hasta tarafından darp edildi. Saldırıda kafa travması geçiren ve elinde kırıklar oluşan sağlık çalışanı yaralandı.

Yaşanan olayın ardından Bursa'daki sağlık örgütleri, bugün Mudanya Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek sağlıkta şiddete tepki gösterdi. Açıklamada "Sağlıkta şiddet insanlık suçudur" pankartı açılırken, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasına Bursa Tabip Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Türk Sağlık-Sen Bursa Şubesi, Genel Sağlık-İş Bursa Şubesi, Dev Sağlık-İş Bursa Şubesi ve Hekim Birliği Sendikası Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

Sağlık örgütleri adına açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, sağlık kurumlarının korku ve şiddetle değil, güven ve şifa ile anılması gerektiğini belirtti. Firdin, sağlık çalışanlarının can güvenliği endişesi yaşamadan görev yapabilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta şiddetin yalnızca saldırıya uğrayan sağlık çalışanını değil, sağlık sistemini, çalışma barışını ve hastaların güvenli sağlık hizmetine erişim hakkını da etkilediğini belirten Firdin, yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinilmemesi gerektiğini söyledi.

Sağlık örgütleri, şiddeti önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını, riskli durumlarda hızlı müdahale mekanizmalarının devreye sokulmasını ve saldırılarda hukuki süreçlerin etkin şekilde işletilmesini talep etti.

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği belirtilerek saldırıya uğrayan sağlık çalışanına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Sağlık örgütleri, sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı