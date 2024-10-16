Bursa'da Yalın Hastane Kongresi Gerçekleştirildi

Bursa'da geçen hafta iki gün süren "Yalın Hastane Kongresi"nde tıp uzmanları ve akademisyenler tarafından 12 bildiri sunuldu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Medicabil Bilimsel Etkinlikleri" kapsamında organize edilen "Fonksiyonel Tıp ve Yalın Sağlık" temalı kongre, 11-12 Ekim'de yapıldı.

Kongrede, "Yalın Düşünce ve Yalın Sağlık" başlıklı konferans, "Fonksiyonel Tıp ve Yalın Sağlık", "Kök Neden ve Hata", "Verimlilik İçin Bir Mola", "Yalın Sağlık Yaklaşımı ile Gerçekleşmiş Tedavi" başlıklı paneller, atölye çalışmaları ile söyleşi gerçekleştirildi.

Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Koordinatörü ve Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, kongreyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "yalın hastane" kavramının hastanede yapılan işlerden gereksiz olanları ayıklamak anlamına geldiğini söyledi.

Kongrenin temasına dikkati çeken Yılmazlar, şunları kaydetti:

"Fonksiyonel tıp ve sağlıklı yaşamın mantığında da yalın mantık çok yatıyor. O yüzden kongremizin temasını böyle yaptık. Çünkü birtakım hastalıkların kök sebeplerine inmedikçe herhangi bir ilaç da ya da herhangi bir tedavi şekliyle geçiştirmek, tekrar hastalıkların baş göstermesine neden oluyor. O nedenle hastalığın kök sebeplerine inmek lazım. Aynı şekilde iş süreçlerimizde de problemlerinizi kök sebeplerine inerek çözüyoruz, iyileştiriyoruz ki bir daha karşımıza çıkmasın.

Panellerde yönetsel ve yine hastanedeki süreçlere dayalı yalın sağlıkla ilgili konuları çok değerli panelistlerimiz aktardı. Sağlık Bakanlığından, üniversite ve hastanelerden katılımcılarımız vardı. Ayrıca uzmanlarla söyleşi paneli yaptık. Yani bu konuda çok emek sarf etmiş kişilere katılımcılar, soru yöneltip cevap bulma olanağına sahip oldu. Çeşitli hastanelerden 12 bildiriyle katılımcılar oldu. Onlar sözlü bildirilerini sundular. Bu şekilde iki tam günü tamamlamış olduk. Umarım bütün katılımcıların yararına olmuştur. İsterim ki ülkemdeki tüm hastanelerde yalın sağlık düşüncesi yaşatılsın, yaşatılmaya çalışılsın. Çünkü biz, en iyi şans hizmetine layık insanlarız."

Yılmazlar, hastane olarak, çalışanları bu konuda eğittiklerini, diğer hastanelerinden isteyenlere de bu eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Hastanelerde süreçlerin çark niteliğinde kesintiye uğramadan dönmesinin hasta ve hasta yakınlarını son derece memnun ettiğini anlatan Yılmazlar, "Buraya sağlık sorunuyla gelen hasta kapıdan içeriye giriyor ve sorunu güler yüzle, ilgilenilmiş bir şekilde, kısa bir zamanda halledilip hastane kapısından çıkmak istiyor. Bu anlamda hastaların ve hasta yakınlarının şikayetleri büyük. Hastanelerde bunların yaşanmaması için yalın hastane eğitimlerini veriyoruz. Bunu çok iyi anlamalarını istiyoruz." dedi.