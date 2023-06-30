Bursa'da Sağlıksız Koşullarda Üretim Yapan Et Restoranına İşlem Başlatıldı

Bursa'da bir et restoranının sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine yapılan incelemede, 3 ton 800 kilo et imha edildi ve işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

BURSA'da, kurban kesmek çok sayıda kişiden vekalet alan bir et restoranının sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edildi. Kurban sahiplerinin ihbarı üzerine firma sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, sağlıksız koşullarda işlendiği belirlenen 3 ton 800 kilo et, imha edildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoran, Kurban Bayramı için çok sayıda kişiye büyükbaş kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde sahiplerine verileceğini belirtti. Firma sahipleri ile kurban sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu yönündeki iddialar üzerine tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürülüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi. Sağlıksız koşullarda işlem yaptığı belirlenip tutanak tutulan işletme sahibi E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.