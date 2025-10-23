Haberler

Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuk, Babasından Nakledilen Böbrekle Hayata Döndü

Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuk, Babasından Nakledilen Böbrekle Hayata Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da doğuştan genetik hastalığı olan İdo Alabdul Ghafour, babası Abdullah Ghafour'un bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu. 3 yıl diyaliz tedavisi gören çocuk, başarılı bir nakil operasyonun ardından hastaneden taburcu edildi.

BURSA'da doğuştan genetik hastalığı nedeniyle 3 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour (9), babası Abdullah Ghafour'dan (32) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, genetik bir hastalık olan Jeune Sendromu ile dünyaya geldi. Böbrek yetersizliği nedeniyle 3 yıldır diyaliz tedavisi gören İdo için, doktorlar nakil kararı alınca, uygun donör bulmak için çalışma başlatıldı. Uygun donör bulunamayınca Abdullah Ghafour, oğluna böbreğini bağışladı. Bursa Şehir Hastanesi'nde 14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla babanın sol böbreği oğluna nakledildi.

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından İdo'nun hastaneden taburcu edildiğini söyleyerek, süreci şöyle anlattı:

"Hastamız 9 yaşında erkek hasta. Doğuştan genetik bir hastalık olan Jeune Sendromu hastası. Bu yüzden 3 yıldır diyaliz programında. Yaklaşık 2 yıl hemodiyalizde kaldıktan sonra, son 1 yıldır periton diyalizi programında izliyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi oldukça zor süreçler ve maalesef hastanın bir kardeşi daha aynı sendromdan diyaliz tedavisi görüyor. Biz uzun süreden beri organ nakli için planlama yapıyoruz ama babası bu iş için gönüllü oldu. Böbreğini verdi ve sonrasında böbrek takıldı. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor."

'BEKLEYEN ÇOK ÇOCUK HASTAMIZ VAR'

Her hastasının İdo gibi şanslı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, "Bizim sırada çok bekleyen çocuk hastamız var. Bunlardan birçoğu maalesef organ vericisi olmayan hastalarımız. Dolayısıyla bizim en önemli mesajımız kadavra bağışı konusunda olmalı. Bu sağlanırsa, böbrekler toprak altına gitmektense bu hastalara giderse hem onlar açısından hem diyalizlerin oldukça maliyetli işler olması sebebiyle ülkemiz açısından oldukça faydalı olur. Bu yüzden organ bağışı konusunda halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor" dedi.

Nakil operasyonunda görev alan Böbrek Nakli Birim Sorumlusu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan ise "İki gün önce babasını taburcu etmiştik. Bugün de babası İdo'yu almaya geldi. Onu da taburcu ediyoruz. Bu bir ekip işidir. Pediyatrik canlı vaka yapmak kolay iş değil. Bu işin içinde çok büyük bir emek var. Özverilerini esirgemeyen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.