Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuk, Babasından Nakledilen Böbrekle Hayata Döndü

BURSA'da doğuştan genetik hastalığı nedeniyle 3 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour (9), babası Abdullah Ghafour'dan (32) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, genetik bir hastalık olan Jeune Sendromu ile dünyaya geldi. Böbrek yetersizliği nedeniyle 3 yıldır diyaliz tedavisi gören İdo için, doktorlar nakil kararı alınca, uygun donör bulmak için çalışma başlatıldı. Uygun donör bulunamayınca Abdullah Ghafour, oğluna böbreğini bağışladı. Bursa Şehir Hastanesi'nde 14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla babanın sol böbreği oğluna nakledildi.

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından İdo'nun hastaneden taburcu edildiğini söyleyerek, süreci şöyle anlattı:

"Hastamız 9 yaşında erkek hasta. Doğuştan genetik bir hastalık olan Jeune Sendromu hastası. Bu yüzden 3 yıldır diyaliz programında. Yaklaşık 2 yıl hemodiyalizde kaldıktan sonra, son 1 yıldır periton diyalizi programında izliyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi oldukça zor süreçler ve maalesef hastanın bir kardeşi daha aynı sendromdan diyaliz tedavisi görüyor. Biz uzun süreden beri organ nakli için planlama yapıyoruz ama babası bu iş için gönüllü oldu. Böbreğini verdi ve sonrasında böbrek takıldı. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor."

'BEKLEYEN ÇOK ÇOCUK HASTAMIZ VAR'

Her hastasının İdo gibi şanslı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, "Bizim sırada çok bekleyen çocuk hastamız var. Bunlardan birçoğu maalesef organ vericisi olmayan hastalarımız. Dolayısıyla bizim en önemli mesajımız kadavra bağışı konusunda olmalı. Bu sağlanırsa, böbrekler toprak altına gitmektense bu hastalara giderse hem onlar açısından hem diyalizlerin oldukça maliyetli işler olması sebebiyle ülkemiz açısından oldukça faydalı olur. Bu yüzden organ bağışı konusunda halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor" dedi.

Nakil operasyonunda görev alan Böbrek Nakli Birim Sorumlusu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan ise "İki gün önce babasını taburcu etmiştik. Bugün de babası İdo'yu almaya geldi. Onu da taburcu ediyoruz. Bu bir ekip işidir. Pediyatrik canlı vaka yapmak kolay iş değil. Bu işin içinde çok büyük bir emek var. Özverilerini esirgemeyen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.