Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde baba-kız doktorlar birlikte görev yapıyor

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır beyin cerrahisi uzmanı olarak hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk ile kızı Dr. Çağla Selçuk birlikte görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, annesi de emekli hekim olan 25 yaşındaki Çağla Selçuk, bu sene üniversiteden mezun olmasının ardından çalışma hayatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 56 yaşındaki Opr. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk, kızıyla aynı hastanede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hem branşı itibarıyla hem de hastanenin kent merkezinde olması dolayısıyla yoğun çalıştıklarını aktaran Selçuk, "Her günümüz ameliyat, poliklinikler, servis hastaları, yoğun bakımla geçiyor. Bu yoğunluğumuz sırasında kızımın da tıp fakültesini kazanıp bitirmesi ve aynı zamanda benim çalıştığım hastanede çalışıyor olması nedeniyle gururluyum." ifadesini kullandı.

Selçuk, kızının acil servis hekimi olarak çalıştığına değinerek, meslek hayatının başarıyla ve ülkesine hizmetle geçmesini diledi.

Dr. Çağla Selçuk, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ekim ayında Sağlık Bakanlığınca 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucu Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne atandığını bildirdi.

Babasının görev yaptığı hastaneye atandığı için mutlu olduğunu aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışmak benim için çok güzel oluyor. Babam beyin cerrahisi uzmanı, bölümlerimiz çok farklı olmasına rağmen beraber çalışma fırsatımız oluyor. Bana mesleki açıdan faydası ve katkısı oluyor. Sadece birlikte çalışırken değil, tıp fakültesini okurken de çok faydası dokundu bana. 6 yıl boyunca gerekirse derslerim hakkında, gerekirse hastalar hakkında danıştım. Bazen acilden çağırıyorum, beraber çalışıp aynı hastaya bakıyoruz. Annem ve babam doktor olmam için çok ısrar etmedi, ben çok isteyerek seçtim. Babam cerrah olarak çalıştığı için yoğunluğu ve sorumluluğu benden fazla. İleriki zamanda umarım onun gibi olurum."