Burdur Gölü'nde Sahil Mor Renge Büründü

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde sahilin bazı kesimleri mor renge bürünürken, bazı kesimlerinde de köpüklenme oluştu. Burdur Gölü'ne ilişkin çalışmalarıyla bilinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, sıcak havalar, organik kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor renkli sülfür bakterilerinin, göldeki bu renk değişimine yol açtığını ve bu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığını belirtti. Prof. Dr. Gülle, "Mor sülfür bakterileri genellikle diğer canlıların yaşamadığı uç noktadaki (ekstrem) zor koşullarda yaşar. Gölün su kaybetmesiyle beraber sülfat (bir nevi kükürt) ve tuzluluk oranı arttıkça, bu organizmaları daha sık görebiliriz" dedi.

TEK BİR ETKENİ YOK

Gölün kıyısında görülen köpüklenmeye ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Gülle, özellikle kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik madde, bazik ortam ve tuzların etkisi ile suda oluşan sabunlaşma reaksiyonunun bir sonucu olarak küçük köpük zerreciklerinin kıyılarda biriktiğini belirtti. Prof. Dr. Gülle, bu durumun ilkbahar ve sonbaharda da görülebileceğini, köpüklenmenin tek bir etkenden değil; birçok etkenin bileşkesinden kaynaklandığını, hatta bazen evsel kaynaklı deterjan kirliliğinin de buna katkı yaptığını söyledi.