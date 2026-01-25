Haberler

İzmir'de lösemi tedavisi süren 3 yaşındaki Afra için gökyüzüne balonlar bırakıldı

İzmir'de lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki Afra Tekmanlı için ailesi ve Bucaspor taraftarları moral etkinliği düzenleyerek gökyüzüne balon bıraktı. Afra'nın tedavi süreci ve destek etkinliği hakkında bilgi verildi.

İzmir'de lösemi tedavisi süren ve önümüzdeki hafta kemik iliği nakli yapılacak olan 3 yaşındaki Afra Tekmanlı için ailesi ve Bucaspor taraftarları gökyüzüne balon bırakıldı.

Afra'nın yaklaşık 1 yıldan bu yana lösemi tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde moral etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Bucasporun renklerini taşıyan sarı ve lacivart balonlar taşıyan Tekmanlı'nın ailesi ve taraftarlar, Afra'nın tedavi gördüğü odanın baktığı alana geldi.

Üzerinde "Afra sen bizim her şeyimizsin" yazan pankart açan taraftarlar "Geçmiş olsun Afra", sloğanları eşliğinde balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğin ardından baba Ömür Tekmanlı, AA muhabirine, kızlarına 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlıkların ardından lösemi teşhisi konduğunu söyledi.

Kızının tedavinin 1 yıldan bu yana hastanede sürdüğünü anlatan Tekmanlı, "Kızım kemoterapi tedavisi gördü, iyiye gitti. İkinci ameliyatını geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta oldu. Alınan patoloji sonuçları iyi çıktı. Bu hafta salı günü kök hücre nakli yapılacak. Sonra 24 saatlik bir süre var. Allah'ın izniyle kızım iyileşecek. Bucasporlu kardeşlerim çok güzel bir etkinlik yaptı. Geçen bu etkinliği stadyumda yapmıştık. Afra, balonları seviyor. Arkadaşlarım bana süpriz yaptılar. Bir baba olarak en büyük isteğim hiçbir evlat hasta olmasın. Çünkü onlar daha melek. İçerde büyük bir savaş veriyorlar." dedi.

Tekmanlı, kızının tedavi sürecinde eşi Merve Tekmanlı'nın Afra'yı bir dakika bile olsun yalnız bırakmadığını, eşinin gerçek bir kahraman olduğunu ifade etti.

Bucaspor taraftarı Yakup Erken ise futbolun 90 dakikadan ibaret olmadığını söyledi.

Ömür Tekmanlı'nın Bucaspor taraftarı olduğunu anımsatan Erken, "Böyle etkinliklerle Afra kardeşimizin her zaman yanında oldugunu gösteriyoruz. Tek Afra'nın değil, tüm hasta olan kardeşlerimizin yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
