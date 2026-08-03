Haberler

Erzurum'da Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı: Bölgesel Sağlık Hizmetleri Masaya Yatırıldı

Erzurum'da Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı: Bölgesel Sağlık Hizmetleri Masaya Yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz başkanlığındaki toplantıya Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars'tan sağlık yetkilileri katıldı. Toplantıda aile hekimliği, aşılama, kanser taramaları ve anne-çocuk sağlığı gibi koruyucu sağlık hizmetleri ile saha uygulamaları değerlendirilerek, bölgesel ihtiyaçlara göre hizmet kalitesinin artırılması için planlamalar yapıldı.

Erzurum'da düzenlenen Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısında Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri, saha uygulamaları ve bölgesel ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Toplantıda, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlamalar da görüşüldü.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim'in yanı sıra Destek Hizmetleri Başkanı Ekrem Hatipoğlu ile Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Turan katıldı.

Toplantıda, aile hekimliği hizmetleri, aşılama çalışmaları, kanser taramaları ve anne-çocuk sağlığı başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetleri ile sahada yürütülen uygulamalar gözden geçirildi. Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat
Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı kişi bakın kim çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı

İmralı Heyeti 3 saat görüştü! Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı
Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

Milyonlarca taraftarı korkutan gelişme! İhtimali bile huzursuz etti
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik