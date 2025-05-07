Böbrek Nakliyle Mucizevi Yeniden Doğuş: Ali ve Dilber Özkul Çifti

HATAY'da çocuk yaşta diyalizle tanışan ve farklı zamanlarda böbrek nakli olan Dilber (40) ve Ali Özkul (47) çifti, yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra evlendi. 2015'te ikinci kez böbrek nakli olan Ali Özkul'un eşi Dilber Özkul'un da nakilli böbreği 2023'te iflas edince yine diyalize girmeye başladı. 1 Mayıs'ta ikinci kez nakil yapılan Dilber Özkul, hayata yeniden tutundu. Doktorları, iki kez nakil olan çifti, 'mucize' diye tanımladı.

Hatay'da yaşayan Dilber ve Ali Özkul, çocuk yaşlarında böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmeye başladı. 17 yaşında diyalize giren Ali Özkul ile 15 yaşında diyalize başlayan Dilber Özkul, gittikleri hastanede tanıştı. 15 yıl diyalize giren Ali Özkul kuzeninin bağışladığı böbrekle yaşama tutundu, Dilber Özkul ise 19 yıl diyaliz aldıktan sonra babasının bağışladığı böbrekle diyalizden kurtuldu. İkilinin yolu, farklı şehirlere taşındıkları için ayrıldı.

5 YIL SONRA TEKRAR NAKİL

Nakilden 5 yıl sonra böbreğinde tekrar yetmezlik başlayan Ali Özkul, diyalize başladı. Ancak bu kez vücudu antikor üreten Ali Özkul'a, sadece 100 donörden 1'inin böbreğinin uyabileceği söylendi. Ali Özkul umutla diyalize girmeye devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın kadavra listesine dahil edildi. Bu sırada Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran Özkul için uyumlu donör bulunamadı.

DİYALİZDE TANIŞIP EVLENDİLER

2015 yılında kadavradan bağışlanan böbrek Ali Özkul ile uyumlu olunca nakil gerçekleştirildi. İmkansıza yakın bir süreçten mutlu ayrılan Ali Özkul, Denizli'de bir kamu hastanesinde çalışmaya başladı. Özkul, ortak tanıdıkları sayesinde çocukken diyalizde tanıştığı Dilber Özkul ile bir araya geldi. İkili bu kez aralarındaki ilişkiyi ilerletip, 2021'de evlenmeye karar verdi. Babasından nakledilen böbreği 2023 yılında işlevsiz kalan Dilber Özkul'un vücudu da eşi gibi antikor ürettiği için sadece 100 donörden 3'ünün böbreğinin kendisine uygun olacağı söylendi. Bu süreçte yeniden diyalize başlayan Dilber Özkul'u, aynı süreci yaşayan eşi yalnız bırakmadı. 2 yıl diyalize giren Dilber Özkul, 1 Mayıs'ta gelen haberle Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne geldi. Yapılan testlerde kadavradan bağışlanan böbrek Dilber Özkul'a uyumlu çıkınca ameliyata alınıp başarıyla nakil gerçekleştirildi.

'KADAVRA HASTAMIZ İÇİN GERÇEKTEN MUCİZE OLDU'

Hastanın böbreğinin çalışmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Böbrek nakli yaptığımız hastamız, yaklaşık 15 yıl önce nakil olmuş. Bu hastalar nakil oldukları için vücutlarında antikor oluşuyor ve ikinci nakil şansları düşük oluyor. Hastamızın PRA değeri yüzde 97'lerdeydi. Yani 100 donör adayı gelse, bu hasta 97'sine karşı reaksiyon geliştirecekti. Bu kadavra hastamız için gerçekten mucize oldu. Donöre karşı hastada herhangi bir reaksiyon olmadığını tespit ettik ve böbrek naklini 1 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Şu an hastamızın böbreği çalışmaya başladı. Böyle bir bağış olmasaydı, gencecik bir insan yeniden yaşama dönemeyecekti" dedi.

'NORMAL YAŞAMINA YENİDEN BAŞLAMIŞ OLDU'

Organ naklinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Ülkemizde yılda 2 bin beyin ölümü gerçekleşiyor. Bunun sadece 300 ile 400'ü arasında bağış yapılıyor. Bekleme listelerinde 30 bin civarında hasta, bir umut nakil için bekliyor. Kadavra bağışı oranını artırdığımızda hastalara daha büyük fayda sağlayacak ve daha çok umut olacağız. Hastamız ikinci nakil böbreği ile normal yaşamına yeniden başlamış oldu" diye konuştu.

'GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

Babasından aldığı böbrekle 16 yıl yaşayan Dilber Özkul ise "Babamdan aldığım böbrek işlevini kaybedince yeniden diyalize girdim. Kısa sürede bana uyumlu böbrek çıktı. Çok mutlu oldum. İkinci, üçüncü nakil diyerek umutsuzluğa kapılmasınlar, her zaman bir çare var. Bu rahatlığa kavuştuğum için çok mutluyum. Ben hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Sağlığıma kavuşacağıma inanıyordum. Eşim Ali'yle gençken diyalize birlikte giriyorduk. Kendisiyle daha sonra yollarımız ayrıldı. Ama seneler sonra tekrar yollarımız birleşti. Çok daha güzel günler yaşayacağız. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

'ANLATABİLECEĞİM DUYGULAR DEĞİL'

Eşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Özkul, "Ben de ikinci kez böbrek nakli olmuştum. Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamız hayattayken 'Senin nakil olabilmen için bir tane daha Ali olması lazım' demişti. ve uygun donör bulundu. Bunlar anlatabileceğim duygular değil. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese ve tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.