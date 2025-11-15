Bitkisel Gıda Takviyeleri Sağlığı Tehdit Ediyor!

Haberler

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, bilinçsizce kullanılan bitkisel gıda takviyelerinin çoklu ilaç kullanan hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, bilinçsiz şekilde kullanılan bitkisel gıda takviyelerinin çoklu ilaç kullanan hastalarda organ kayıplarına yol açabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, son dönemde yaygınlaşan kontrolsüz bitkisel ürün kullanımının insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

İnsan sağlığına faydaları bilimsel olarak kanıtlanmamış bu ürünlerin sağlık açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Üstündağ, bitkisel gıda takviyelerinin özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekti.

İlaçlarla etkileşime girebiliyor

Üstündağ, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin bitkisel takviyeleri bilinçsizce tüketmeleri halinde ilaç etkileşimlerinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Bu durumun böbrek başta olmak üzere organlarda hasar oluşturabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Üstündağ, şunları kaydetti:

"Özellikle bitkisel tıp, Çin tıbbı denilen ülkemizde çok da bilimsel yürütülmeyen bir süreç var. Tek başına bir bitkinin kendisi, ondan oluşturulmuş yiyecek, içecek ilaç veya bitkisel ilaç belki sağlığa zararlı olmayabilir. Ancak özellikle kronik hastalığı olan, birden fazla ilaç kullanan insanlarda çok masum gibi görünen bitkisel ilaç, o kişinin kullanmak zorunda olduğu ilaçların hammaddeleriyle etkileşerek organ bozucu hale gelebilir. Karabaş otuyla gelişen böbrek yetmezliği, yine keçiboynuzu pekmeziyle gelişen böbrek hastalığı biliyorum. Elbette sağlıklı bir insan için keçiboynuzu pekmezi ve 2-3 gün arayla karabaş otu çayı içmek zararlı olmayabilir. Ancak diyabet, tansiyon, lipid ilacı içen ve kan sulandırıcı kullanan birinde bu bitkisel ilaçlar çok zararlı olabilir."

Her ilaç hekim kontrolünde kullanılmalı

Üstündağ, "doğal" olduğu iddiasıyla satışa sunulan ürünlerin zararsız sanılmaması ve bu tür ürünlerin mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

"Bitkisel tedavi" adı altında sunulmaya çalışılan bu ürünlerin vücutta geri dönüşü olmayan sıkıntılara yol açabildiğini bildiren Üstündağ, söz konusu ürünlerin vücudun doğal dengesini bozabildiğini kaydetti.

Üstündağ, bitkisel ilaç ya da gıda takviyeleri kullanıldığında ölüme varan çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabildiğine işaret ederek, "Lütfen, bu tür ürünleri hekiminize danışmadan kesinlikle kullanmayın. Özellikle kronik hastalığı olan ve çoklu ilaç kullanan bireyler çok dikkatli olmalı. Emin olun hekiminiz bu konuda yapılmış çalışmalar varsa onların ışığında sizi yönlendirecektir." ifadelerini kullandı.

