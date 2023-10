Bitkilerle Şifa: Türk Doktorları Fitoterapi ile Kanseri Tedavi Ediyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin 2014 yılında yasalaşmasıyla tamamlayıcı tıp uygulamalarına izin verilmesinin ardından Türk doktorları, bitkilerle şifa dağıtmada başarıdan başarıya koştu. 'Tıbbın babası' olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ve bitkileri kullanarak hazırladığı reçeteler, fitoterapistlerin bilimle buluşturduğu yeni formüllerle şifa dağıtıyor. Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, "Tıbbi tedavilere ek olarak uygulanacak bitkisel uygulamalarla kanser tedavi edilebilir. Fitoterapi, kanserin kök hücresiyle mücadelede çok etkili bir yöntemdir" dedi.

Konu hakkında bilgi veren fitoterapist Dr. Hakan Özkul, "Fitoterapi, doktor olmayan insanlarca bitkilerin kullanımı değildir. Bu tamamlayıcı tıbbın kolunu kullanmak için hekim olmak gerekir. Bitkilerin kansere savaş açtığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Tıbbi tedavilere ek olarak uygulanacak bitkisel uygulamalarla kanser tedavi edilebilir. Fitoterapi, kanserin kök hücresiyle mücadelede çok etkili bir yöntemdir" dedi.

"TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ KANSERE YAKALANIYOR"

Dr. Özkul, özetle şunları söyledi:

"Fitoterapi, hastalıkların tedavisinde tıbbi bitkileri kullanan bilimsel bir tedavidir. Geleneksel ve tamamlayıcı bir yöntem olarak kabul edildi. Gelenekseldir, İbn-i Sina'nın mesleğidir. İbn-i Sina tıbbın babasıdır ve 'İyileşmeyecek hiçbir hastalık yoktur' demiştir. Fitoterapi, bitkilerin doktor olmayan kişilerce kullanılması değildir ve bu tehlikelidir. Doktorlarca bilimsel tekniklerle uygulanır. Kanser tedavilerindeki yeri ise çok önemli. Türkiye'de kansere yakalanma sayısı her geçen gün artıyor. Her yıl 250 bin insan, kanser olduğunu öğreniyor. Maalesef 125 bin insanı da her yıl kanserden dolayı kaybediyoruz. Aslında kanser, iyileşmeyecek bir hastalık değil. Kemoterapi gibi tedavilerle birlikte fitoterapiye de dört elle sarılacağız.

"KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI ENGELLEYEN BİTKİLERİ FİTOTERAPİDE KULLANIYORUZ"

Tıbbi bitkiler kanser tedavisinde bize fayda sağlıyor. Kanser hücresi de bizim hücremiz ama mutasyona uğramış ve sağlığımızı tehdit eden bir hücre haline gelmiş. Fitoterapinin tamamlayıcı tıp olarak görevlerinden biri, bu kanser hücresinin oluşumu ve gelişimi ile mücadele etmek. Öncelikle biz, tıbbi bitkileri bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanıyoruz. Bağışıklık sistemi kanserle mücadelede çok önemli. Ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyen bitkileri fitoterapide kullanıyoruz.

"KÖK HÜCLER İLE MÜCADELE, KANSERLE MÜCALEDE BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Kanser kök hücreleri kanser hücre grubu içinde yüzde 1, yüzde 2'lik bir alt grubu oluşturuyor ama diğer kanser hücrelerinden daha farklı, daha özel niteliklere sahip bir hücre grubu. Kanser hücrelerine kıyasla kendilerini yenileme, farklı hücrelere dönüşebilme özelliği var. Kanser kök hücreleri, diğer kanser hücrelerine kıyasla daha üstün niteliğe sahip. Kanser kök hücrelerinin kendi zarar gören DNA'larını tamir etme mekanizmaları da daha fazla gelişmiştir. Metabolik hareket kabiliyeti ve enerji elde etme mekanizmaları da daha fazla gelişmiştir. Ölüme dirençlidirler ve kemoterapi, radyoterapiye karşı dirençten de kanser kök hücreleri sorumlu tutulur. O yüzden bu kök hücreler ile mücadele, kanserle mücadele bakımından çok önemlidir.

"FİTOTERAPİDE AMAÇ, BATAKLIĞIN KÖKÜNÜ KURUTMAKTIR"

Özellikle tıbbi bitkilere ilişkin yapılan birçok araştırma, kanser konusunda da bize çok büyük veriler sağlıyor. Pek çok tıbbi bitkinin kanser kök hücrelerinde de çok etkili olduğu araştırmalarla tespit edildi. Pek çok tıbbi bitkinin kanser kök hücreleri üzerindeki gücü kanıtlandı. Tıbbi bitkileri doğrudan kansere karşı kullanmamıza ek olarak ilave faydası da bu kanserlerin kök hücreleri üzerine doğrudan etkisi. Bu tıbbi bitkiler hem metastazda hem de tedavilere direnç gelişimini engellemede doğrudan etkili. Tıbbi bitkilerin kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine tamamlayıcı tedavi olarak kullanılması, hastaların bu hastalıkla mücadelesinde çok önemli. Bu kanser kök hücreleri kanserin köküdür ve fitoterapide amaç, bataklığın kökünü kurutmaktır."