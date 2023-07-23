Bisiklet Turuyla Çocuklara Umut Olmak

Çanakkale'den yola çıkan Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara umut olabilmek için pedal çeviriyor. Oğlunu beyin tümörü hastalığından kaybeden Yücel, 7 bin kilometre pedal çevirmeyi hedefliyor.

44 yaşındaki Kemal Yücel, 2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Oğlunun anısını yaşatmak isteyen, aynı zamanda başka çocuklara umut olmak için bisikletiyle Çanakkale'den yola çıkan Kemal Yücel, Zonguldak'a ulaştı. Karadeniz turunun ardından Adana'ya ulaşmayı hedefleyen Yücel, ulaştığı şehirlerde vatandaşları kök hücre nakli ve organ bağışı konusunda bilgilendiriyor.

Zonguldak'ta kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çeken Yücel, "44 yaşındayım. Gazeteciyim. Her pedal bir umut olsun diyerek kök hücre organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedeflediğim bisiklet turuna Çanakkale'den başladım. Rotamda 35 şehir var. 7 bin kilometre pedal çevireceğim. İnsanlar çoğunlukla kök hücre bağışının zahmetli bir işlem olduğunu düşünüyor. Kan verme yöntemiyle hayat kurtarabileceklerini anlatıyorum. 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm sağlıklı bireyler kan bağışı noktalarında kök hücre donörü olabilirler. Uyumlu hasta çıkarsa şayet sağlık taraması gerçekleştiriliyor. Kan verme yöntemiyle kök hücre toplama yöntemi yapılıyor. Alınan kan miktarı 50 miligram. Lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum. Bugüne kadar ziyaret ettiğim şehirlerde insanlar ilgili davrandı. Kök hücre örnekleri verdiler. Kan alma noktasında hep birlikte kök hücre örnekleri verdik. Umudumuz verilen bu kök hücre örnekleri arasında eşleşme çıkması. Önceki yıllarda uyumlu donörler çıktı. Onlarca, yüzlerce çocuklarımızın hayatını kurtardık. 5 yaşındaki bir çocuk bile öleceğini biliyor. Beş yaşındaki çocuk ölümü değil oyunu düşünmesi gerekiyor. Ben de bu çocuklarım ölmesin diye yollardayım" diye konuştu.

10 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu kaybettiğini anlatan Kemal Yücel, "6 yaşındaki evladımı kaybettim. Organlarını bağışlamıştım. Başka çocuklara hayat verdi. İstiyorum ki başka çocuklar da oğlum gibi hayatını kaybetmesin. İstiyorum ki başka anne ve babalar benim gibi evlat acısı yaşamasınlar. Turumu tamamlayacağım. 7 bin kilometrenin ardından oğlumun mezarı başında bitireceğim. Ona hediye olarak da nakil bekleyen çocukların yaşama umudunu armağan edeceğim. Doğum günü yaklaşıyor ben ona bir oyuncak veremeyeceğim. Ama nakil bekleyen hasta çocukların yaşama umudunu hediye edeceğim. Bu benim bisiklet turundaki enerjim ve motivasyonum oluyor. Yeter ki çocuklar ölmesin" ifadelerine yer verdi.

Kemal Yücel, Zonguldak'ın ardından Sinop'a hareket edeceğini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK