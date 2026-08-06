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Bingöl'de Alzheimer Hastalarına Akıllı Takip Cihazı

Bingöl'de Alzheimer Hastalarına Akıllı Takip Cihazı
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Bingöl'de Alzheimer hastalarının kaybolma riskini azaltmak için 65 hastaya akıllı takip cihazı dağıtıldı. Cihazlar, mobil uygulama üzerinden anlık konum takibi sağlayarak kaybolma vakalarında hızlı müdahaleyi hedefliyor.

Bingöl'de Alzheimer hastalarının kaybolma riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 65 hastaya akıllı takip cihazı teslim edildi.

Bingöl'de 6 Kasım 2025 tarihinde Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un kaybolmasının ardından başlatılan çalışma kapsamında, benzer olayların önüne geçebilmek amacıyla "Kayıp Alzheimer Hastalarına Hızlı Ulaşım İçin Takip Cihazı Temini ve Kullanımı Projesi" hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 258 Alzheimer hastası bulunduğu tespit edilirken, AFAD İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve hane ziyaretlerinin ardından hasta yakınlarının onayı alınan 65 Alzheimer hastası proje kapsamına dahil edildi. İlk etapta dağıtılan akıllı takip cihazları bileklik veya anahtarlık olarak kullanılabiliyor. Mobil uygulama üzerinden anlık konum takibi yapılabilen cihazlarla, kaybolma vakalarında hastalara daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 yıldır Alzheimer hastası annesine baktığını belirten İzzet Dursun, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annem yaklaşık 5 yıldır Alzheimer hastası. Bu cihazın hayatını kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi.

Alzheimer hastası babası için takip cihazını teslim alan İmam Morsümbül ise "Annem ve babam Alzheimer hastasıydı. Annem vefat edince bu cihazı babam için aldık. İnşallah bundan sonra olumsuz bir durumla karşılaşmayacağız. Bu proje bütün insanlar için faydalı oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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