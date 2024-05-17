Bilkent Şehir Hastanesinde "Yoğun Bakım Günleri Sempozyumu düzenlendi.

Hastanenin konferans salonundaki sempozyumun açılış konuşmasını, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe yaptı.

Hastanenin yoğun bakım hizmetlerini anlatan Kurtcebe, Ankara'da yaklaşık 25 bini geçen yatak kapasitesi bulunduğunu, bunun 16 bin 500'ünün kamu hastanelerinde olduğunu söyledi. Kurtcebe, kamu hastanelerinin yüzde 75 civarında doluluk kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Bilkent Şehir Hastanesinde bu oranın biraz daha yükseldiğini dile getiren Kurtcebe, sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye hizmet verildiğini anlattı.

Kovit-19 salgını döneminde hastane hizmetlerinin tüm dünyaya örnek gösterildiğini aktaran Kurtcebe, sadece salgın döneminde değil, deprem döneminde de Ankara'daki yoğun bakım servislerine çok sayıda hastanın kabul edildiğini belirtti. Kurtcebe, şöyle devam etti:

"Her türlü afette, felakette, toplumsal olayda, büyük sıkıntı gerçekleştiğinde aklımıza ilk gelen yerlerden bir tanesi yoğun bakımlar ve özellikle Ankara Bilkent Şehir Hastanemiz oldu. Burada verilen hizmet, bilimsel, akademik olduğu kadar, gönülle de veriliyor. Oradaki hemşire, hasta bakıcı arkadaşlarımın hastalara nasıl müdahale ettiklerini bizzat gördüm, yaşadım, bizzat kendi ailemizde de yaşadık. Verilen hizmetin kalitesini, niceliğini değil, niteliğini de çok yüksek düzeyde müşahede ettik. Buraya tüm Türkiye'den gelen arkadaşlarımız bunları da görme fırsatına erişecekler."

Kurtcebe, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" sözünü anımsatarak yoğun bakımlarda bu merhametin fazlasıyla sergilendiğini kaydetti.

Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel de hastanenin açıldığı 2019'dan beri ana hedeflerinden birisinin görev yapan kliniklerin akademik faaliyetlerinin hastanede yürütülmesi olduğunu anlattı.

Hastanenin son bölümü mart ayında devralınacakken Kovit-19 salgınının başladığını belirten Surel, salgın sonrasında faaliyetlerin yeniden başladığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cerrahi branşlar için de Laparoskopik Eğitim Merkezi'nin bu ay içinde açılacağını aktaran Surel, hastane bünyesinde çok ciddi akademik kadro bulunduğun kaydetti.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Sema Turan ise yoğun bakımın yüreklere dokunmak olduğunu vurgulayarak "Hiçbir hastayı, yoğun bakıma ihtiyacı varsa dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız, amacımız da bu olmuştur." dedi.

Yoğun bakımın dünü, bugünü ve geleceği başlıklı Brifing veren Turan, hemşirelerin yoğun bakım tarihinin en önemli parçası olduğunu belirtti.