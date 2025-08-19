Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kapalı Baypas Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

ANKARA'da damarlarında yüzde 80 oranında daralma bulunan Rıza Demir (54), Bilkent Şehir Hastanesi'nde kalbi durdurulmadan ve göğüs kemiği açılmadan yapılan 2 saatlik kapalı baypas ameliyatıyla 1 günde sağlığına kavuştu.

15 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle kalbine stent takılan Rıza Demir, geçen yıl rahatsızlanınca yeniden stent takıldı. Ancak bu yıl göğüs ağrıları tekrarladı. Bu kez yapılan anjiyo sonucunda damarlarında yüzde 80 oranında daralma olduğu, tekrar stent takılamayacağı ve baypas ameliyatı olması gerektiği söylendi. Farklı merkezlerde açık ameliyat önerilen Demir, Bilkent Şehir Hastanesi'nde kalbi durdurulmadan ve göğüs kemiği açılmadan yapılan 2 saatlik kapalı baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ertesi gün ayağa kalkarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilen Demir, taburcu olmaya hazırlanıyor.

'KAPALI AMELİYAT İLE HASTA DAHA ÇABUK İYİLEŞİYOR'

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nden Prof. Dr. Erdal Şimşek, baypas öncesi Rıza Demir'in damarlarında yüzde 80-90 oranında daralma gördüklerini ve ameliyata aldıklarını belirterek, "Koroner baypas cerrahisi 2 tipte olabiliyor. Açık veya kapalı yöntemlerle. Biz hastamızda kapalı yöntemi tercih ettik. Kapalı yöntemi tercih ederken, hastamızın anatomik yapısı, damar yapısı önemli. Klasik baypaslarda iman tahtası kesilerek kemik ikiye ayrılarak yapılan bir ameliyat oluyor. Biz buna açık kalp ameliyatı diyoruz. Hastamızda ise sol taraftan, kaburga arasından girerek bu kemiği kesmeden kasları ayırarak kalbe ulaştık. Kemik kesisi olmadığı için hastanın iyileşmesi çok daha iyi oluyor, değerleri daha çabuk toparlanıyor. Baypas cerrahisi, kalp durdurularak veya çalışırken yapılabiliyor. Biz hastamızda bu ameliyatı kapalı cerrahi ile kalbi durdurmadan yapmayı tercih ettik. Hastanın çok daha erken toparlanmasını, kan değerlerinin daha yüksek olmasını ve kan naklinin daha az yapılmasını sağlıyor bu yöntem. Hastamız da ameliyattan sonra daha dinç olabiliyor. Erken dönem taburculuğu sağlanabiliyor" dedi.

'HASTA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇOK DAHA İYİ OLUYOR'

Prof. Dr. Şimşek, kalbi durdurarak yaptıkları ameliyatlarda ise kalp-akciğer makinası ve birtakım solüsyonlar ile kalbi koruduklarını kaydederek, "Kalbi çalışırken yaptığımız için bu yöntemleri kullanmak zorunda kalmadık. Kapalı yöntemin günlük hayata erken dönmek açısından açık yönteme göre çok çok fazla avantajı var. Bir de biz bunu tabi ki çalışan kalpte yaptığımız zaman hastalar çok daha memnuniyetle taburcu olabiliyorlar. Şu anda hastamız iyi, bir sıkıntımız yok. Ön kemik kesilmediği için göğüs korsesi de takmak zorunda kalmadı. En büyük avantajlarından birisi de uyurken sağa sola dönmede kısıtlılık yaratmıyoruz. Açık ameliyatta göğüs kemiği oynayacağı için sağa sola dönüp yatması çok uygun olmuyor. Dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta bir kesi gözükmediği için hastanın ameliyat olup olmadığını da fark edemiyorsunuz. Ameliyatı kapalı yöntemle kalbi durdurmadan yaptığımız zaman hastamızın üzerindeki etkisi çok daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı. 'HEMEN ERTESİ GÜN DOLAŞMAYA BAŞLADIM'

Rıza Demir ise, daha önce 20 yıl kadar sigara içtiğini anlatarak, "2 defa stent takıldı. Bu kez ise damarlarımda yüzde 80 daralma olduğu için stent takılamayacağını söylediler. Birçok merkez açık baypas ameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise kapalı ameliyat yapılabileceklerini söylediler. İyi ki kalbimi durdurmadan ve kapalı ameliyat yaptılar bana. Yoksa erken kalkmazdım ayağa. Kalbi durdurunca çalışmayabilir, riski de olabilir. Ama bunda öyle bir risk olmadı. Kalbim çalışırken gerçekleşti ameliyat, çok sevindim. Hemen ertesi gün ayağa kalktım, dolaşmaya başladım. Şu anda çok iyiyim. Hiçbir problemim yok. Bundan sonraki hayatımda daha çok dikkat edeceğim" diye konuştu.