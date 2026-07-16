Kas geliştirmek için kullanılan steroidler ölümcül sonuçlara yol açıyor

Bolu'da kuvvet ve kondisyon antrenörü Yusuf Cebeci, vücut geliştirmede kısa sürede kas yapmak için bilinçsizce kullanılan steroidlerin kalp krizinden ölüme kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı uyarısında bulundu. Cebeci, "İnsan vücudundaki kasları bir Ferrari olarak düşünürsek steroid de bu aracın yakıtı gibi oluyor. Araç çok hızlı gidiyor ancak tendonlar aynı gelişimi gösteremediği için bisiklet freni gibi yetersiz kalıyor" dedi.

Bolu'da kuvvet ve kondisyon antrenörü Yusuf Cebeci, vücut geliştirme sporunda kısa sürede kas kütlesini ve fiziksel gücü artırmak amacıyla bilinçsizce kullanılan anabolik-androjenik steroidlerin tendon yırtılmalarından hormonal bozukluklara, kalp rahatsızlıklarından ölüme kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Cebeci, özellikle spor salonlarında uzman kontrolü dışında kullanılan steroidlerin gençlerin hayatını tehdit ettiğini söyledi.

"Kaslar güçlenirken, tendon yapısı zayıf kalıyor"

Steroid kullanımının mutlaka uzman hekim kontrolünde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cebeci, "Uzman bir doktor, basit bir hastalık için bile ilaç yazarken kişiyi tanıyor ve gerekli tetkiklerin sonuçlarına göre hareket ediyor. Ancak spor salonlarında bazı bilinçsiz antrenörler, insanları kısa sürede geliştirerek hızlı bir kuvvet adaptasyonuyla iyi bir fiziğe ulaştırmayı amaçlıyor. Burada herhangi bir uzmanlık söz konusu olmadığı için ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. İnsan vücudundaki kasları bir Ferrari olarak düşünürsek steroid de bu aracın yakıtı gibi oluyor. Araç çok hızlı gidiyor ancak tendonlar aynı gelişimi gösteremediği için bisiklet freni gibi yetersiz kalıyor. Dışarıdan bakıldığında kaslı, hacimli ve çok güçlü görünen kişilerde tendon yapısının zayıf kalması nedeniyle ani sakatlıklar meydana gelebiliyor. Özellikle biseps yırtılmalarını çok sık görebiliyoruz" dedi.

"Bilinçsiz doz kullanımı kalp krizine neden olabilir"

Steroidlerin bazı hastalıkların tedavisinde doktor kontrolünde kullanılabildiğini ancak sağlıklı bireylerde kontrolsüz kullanımın hayati risk oluşturduğunu dile getiren Cebeci, "Baş ağrısı için kullanılan bir ağrı kesicinin bile miligramı önemliyken bazı antrenörler, kişiyi kısa sürede çok kaslı hale getirmek amacıyla steroid dozlarını bilinçsizce belirliyor. Steroidler, normal şartlarda bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Ancak sağlıklı bir bireye steroid verildiğinde ve dozaj doğru şekilde ayarlanmadığında bu kullanım ölümle sonuçlanabiliyor. İlk belirtiler arasında kalp çarpıntısı yer alıyor. Son dönemlerde spor salonlarında insanların bir anda yere yığıldığını ve ardından kalp krizi geçirdiğinin öğrenildiğini görüyoruz. Steroid maddeleri kalp kasını çok fazla yoruyor, kalpte tahribata neden oluyor ve ölüm riskini artırıyor. Vücuda gereğinden fazla alınan her maddenin dozu ölümcül sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

"Sosyal medyadaki görüntüler gençleri steroid kullanımına yönlendiriyor"

Sosyal medyada paylaşılan kaslı vücut görüntülerinin özellikle gençlerde hızlı fiziksel gelişim isteğine neden olduğunu belirten Cebeci, "Spor salonlarının soyunma odalarında bilinçsiz steroid kullanımıyla karşılaşılabiliyor. Özellikle gençler, sosyal medya platformlarında beğendikleri fiziklere sahip kişilere bunu nasıl başardıklarını soruyor. Bazı kişiler de kullandıkları steroid maddelerini söylüyor. Bunun ardından yasaklı maddelerin el altından temin edilmesi ve kontrolsüz şekilde kullanılması ölümle sonuçlanabiliyor. İnsanların gittikleri spor salonundaki antrenörün yalnızca kollarına veya vücuduna bakmaması gerekiyor. Antrenörün hangi eğitimleri aldığı ve mesleki yeterliliğinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı. Bir sonuç ne kadar hızlı ve kolay elde ediliyorsa bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de o kadar fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

"Steroidler hormon dengesini bozuyor"

Steroid kullanımının kadın ve erkeklerde hormonal değişikliklere yol açabileceğini ifade eden Cebeci, "Steroidler hormonal dengeyi bozuyor. Erkeklerde östrojen hormonunun artmasına bağlı olarak kadınsal özellikler, kadınlarda ise testosteron etkisiyle erkeksel özellikler ortaya çıkabiliyor. Burada östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengesizlikten söz edebiliriz. Steroid maddeleri, vücuttaki hormon dengesini bozarak kısa sürede önemli bir fiziksel gelişim sağlıyor. Ancak bu gelişimin fizyolojik etkilerine bakıldığında vücudun çok kısa zamanda tahribata uğradığı görülüyor. Bilinçsiz doz kullanımı nedeniyle vücut daha erken yaşta yoruluyor, daha hızlı yaşlanıyor ve özellikle kalp ciddi şekilde etkileniyor. Steroidlerin bilinçsiz kullanımına bağlı ölümlerde en sık karşılaşılan nedenlerden biri kalp krizidir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı