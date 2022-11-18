Bilinçsiz antibiyotik tüketiminde 'sessiz pandemi' uyarısı

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, her yıl dünyada 700 bin kişinin, bilinçsiz antibiyotik tüketimi sonucu antibiyotik dirençli bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle öldüğünü söyledi. Prof. Dr. Yarsan, "Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında bu sayının 10 milyona ulaşacağı yönünde araştırmalar var. Bu, her 3 saniyede 1 insan ölümü demek. Şu anda 'sessiz pandemi' olarak devam eden antibiyotik direncine yönelik eğer önlem alınmazsa belli bir noktadan sonra Covid-19 pandemisinde yaşadığımız gibi gerçek bir pandemi haline gelecektir" dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, 18 Kasım'ın 'Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü' olduğunu belirterek antibiyotiklerin, enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan ve stratejik önemi olan etiyolojik tedavi ajanı olduğunu belirtti. Yarsan, antibiyotiklerin bakterilerden kaynaklanacak enfeksiyonlarda doğrudan kullanılmaları gerektiğini kaydederek,

Prof. Dr. Yarsan, konunun önlem noktasında ülkelerin bireysel düşünecek durumda olmadığını vurgulayarak, "Uluslararası yönüyle bu konu ele alındı. Ekim 2022'de 4 tane uluslararası sağlık kuruluşu bir araya geldi. 'Tek sağlık' deklarasyonu şeklinde ortak bir deklarasyon yayımlandı. Bu noktada ileriye dönük ne yapılması gerektiğini değerlendirmeye başladılar. Bu hem 'tek sağlık' çatısı altında; ama antimikrobiyal direnç üzerinde bir yaklaşımdı. Oradaki ifadeler de 'artık konu önemlidir, evet bu vurgulansın. Ülkeler kendilerine göre belli stratejiler uygulasın, bilinçlendirme yönünde çalışmalar yapsın.' Yapılması gereken bu olayın 'tek sağlık' yaklaşımı içerisinde ele alınması, irade gösterilmesi ve kararlılıkla bunun üzerinde durulması. Bu yaklaşımlar birleştirilirse ileriye dönük olarak en azından olayla ilgili mücadele ülkesel ölçekte gerçekleştirilebilir" dedi.