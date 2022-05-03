Bilimsel araştırma ile ortaya kondu! İşte korona bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını devam ederken Fransa'da kan grupları ile koronavirüsün bulaşması ile ilgili bir araştırma yapıldı.

333 ÇİFT MERCEK ALTINA ALINDI

Araştırmada 333 çift mercek altına alınırken bunların hastalığı birbirlerine bulaştırma oranı da analiz edildi. Yapılan inceleme sonucunda kan grupları aynı olan çiftlerin birbirlerine koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi.

KAN GRUBU A VE B OLANLAR DİKKAT

Araştırma sonuçlarında bilim insanları, "Eğer koronavirüs olan kişinin kan grubu A, B ya da AB ise, Covid-19'u A ve B antikoru olan birine bulaştırabilir. 0 kan grubuna sahip olanlara ise bulaştırılması zor. Zira 0 kan grubuna sahip olan kişiler diğer gruplara kan verebilir ama kendisi sadece 0 kan grubundan kan alabilir" açıklamasını yaptı.

0 GRUBU SÜPER BULAŞTIRICI

Fakat bilim insanları bu durumun olumsuz yönünü de mercek altına aldı. Uzmanlar, "0 kan grubuna sahip olanlar diğer gruplara kan bağışı yapabiliyor. Dolayısıyla kan grubu 0 olan birisi diğer insanlara daha kolay bir şekilde hastalık bulaştırabilir. Bu kişiler genelde 'süper bulaştırıcı' oluyor" dedi.

Öte yandan uzmanlar, kan grupları uyuşmayan çiftlerin hastalığı bulaştırma oranının yüzde 27.9 olduğunu açıklarken kan gruplarının uyuşması durumunda ise vaka oranının yüzde 47.2'ye ulaştığını aktardı.

"SONUÇLAR BENİ ŞAŞIRTMADI"

Araştırmayı okurlarına duyuran Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan Profesör Andreas Radbruch, "Bu sonuçlar çok şaşırtmadı beni. Geçmişte diğer virüslerde de benzer sonuçlar çıkmıştı" dedi.

"KAN GRUBUNUZA BAKIP ÖNLEMLERİ ERKENDEN BIRAKMAYIN"

Bild'e konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Carsten Watzl, "Kan grubunuza bakıp önlemleri erkenden bırakmayın. Hastalığın bulaşması tamamen kan gruplarına bağlı değil" diyerek maske, hijyen ve mesafe önlemlerine devam edilmesi gerektiğini duyurdu.