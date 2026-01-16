Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimler uzmanlık eğitimi alıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 7 asistan hekimin uzmanlık eğitimine başladığı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan'ın Sağlık Bakanlığı nezdinde yürüttüğü girişimler sonucunda, ortopedi, üroloji ve acil tıp ana bilim dallarında 7 asistanın uzmanlık eğitimine başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kaplancıklı, BŞEÜ Tıp Fakültesi'nin kısa sürede kazandığı güçlü akademik kadronun ve modern altyapısının, tıp eğitiminde kayda değer bir aşamaya ulaştığını belirterek, asistan hekimlerin eğitime başlamasıyla üniversitenin eğitim kapasitesinin güçlenerek, sağlık hizmetlerinin niteliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Diğer ana bilim dallarında da asistan hekim kadrolarının açılması için girişimlerin sürdüğünü belirten Kaplancıklı, üniversitenin sağlık alanındaki tüm akademik ve klinik faaliyetlerini desteklemeye devam edecekleri kaydetti.