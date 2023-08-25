Beyşehir'de şap hastalığı karantinası kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 5 dış mahallede görülen şap hastalığı nedeniyle başlatılan karantina sona erdi. Beyşehir Belediyesi Hayvan Pazarı da yeniden açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 5 dış mahallede görülen şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantinanın son bulmasının ardından önlem amacıyla kapatılan Beyşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nın da yeniden açıldığı vurgulandı.

İlçede hayvan hareketlerindeki kısıtlamanın da kaldırıldığı belirtildi.

Beyşehir TÜVTÜRK Kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruldu

Yeni Antalya Çevre yoluna bağlantı sağlayan Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresindeki TÜVTÜRK Kavşağı'na sinyalizasyon sistemi kuruldu.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, gazetecilere, yaptıkları girişim üzerine söz konusu kavşağa sinyalizasyon ve aydınlatma sistemi çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Beyşehir'de trafik denetimlerinde 41 sürücüye 40 bin lira ceza uygulandı

Beyşehir'de trafik denetimlerinde 41 sürücüye 40 bin 592 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe genelinde trafik düzenini sağlamayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, çeşitli ihlallerden 41 sürücüye 40 bin 592 liralık ceza uygulandı.

Öte yandan drone destekli denetimlerde de 26 sürücüye 24 bin 211 liralık para cezası kesildiği öğrenildi.