Beyin Tümörü Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Siirt'in Şirvan ilçesinden kalp krizi şüphesiyle hastaneye götürülen 55 yaşındaki Mehmet Refik Arıncı'nın beyninde teşhis edilen tümör cerrahi müdahaleyle alındı.

İlçenin İncekaya köyünde yaşayan ve rahatsızlanan 10 çocuk babası Arıncı, kalp krizi belirtileri ile yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirmediği belirlenen Arıncı, nöroloji kliniğinde yapılan kontrolde beyninde tümör bulunduğu şüphesiyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Halis Emre Çiftci'ye yönlendirildi.

Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucu Arıncı'nın beyninin riskli bir bölgesinde 4,5 santimetre çapında tümör tespit edildi.

Çiftci tarafından Arıncı'ya ameliyat olması gerektiği anlatılarak cerrahi müdahalenin riskleriyle ilgili bilgi verildi.

Yakınlarının başka bir merkezde ameliyat olması önerisini kabul etmeyen Arıncı, memleketi Siirt'te tedavi görmeyi tercih etti.

Çiftci ve ekibi tarafından intraoperatif ultrasonla (İUO) (ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak görüntüleme sağlayan bir yöntem) gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle Arıncı beynindeki tümörden kurtuldu.

Hasta Mehmet Refik Arıncı, AA muhabirine, 27 yıldır rahatsızlığının bulunduğunu, bir türlü iyileşemediğini söyledi.

Her zaman olduğu gibi bu kez de kalp krizi şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü ifade eden Arıncı, "27 yıldır böyleyim. Kalp krizi geçiriyorum diye geldim beyin tümörü çıktı. Ailemi topladım, onlarla konuştuk. Memleketimde tedavi olmak istedim. Doktorumuz ve ekibi çok iyi. Ameliyatım çok iyi geçti, gayet iyiyim. Hocama çok güvendim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

"Babam 27 yıldır bu krizleri yaşıyordu"

Arıncı'nın kızı Gönül Çaplık da doktorun babasına ameliyat öncesi tüm riskleri anlattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Doktorumuza, 'Önce Allah'a sonra size güveniyoruz' dedik ve babamızı teslim ettik. Allah doktorumuzdan razı olsun. Ameliyatı başarılı geçti. Bütün tümör alındı. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Patoloji sonucu çıktıktan sonra ona göre adım atacağız. Babam 27 yıldır bu krizleri yaşıyordu, sürekli kalp için getiriyorduk. Sonunda nöroloji doktoruna götürdüm. Böyle bir teşhis konuldu. Babam çevre illerde ve İstanbul'da da farklı hastanelere gitmişti fakat bir sonuç çıkmamıştı. Hep kalpten şüpheleniyorduk. Demek ki o krizler beyinden kaynaklanıyormuş. Çok şükür başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu."

"Beynin riskli bir bölgesinde olan bir tümördü"

Op. Dr. Halis Emre Çiftci ise kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran Mehmet Refik Arıncı'nın beyninde tümör tespit ettiklerini söyledi.

"Kafa tabanına yakın yerleşimde ve beynin riskli bir bölgesinde olan bir tümördü." ifadesini kullanan Çiftci, beynin derin bir yerinde bulunan tümörü almak için ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Çiftci, şunları kaydetti:

"Acil servisten aldığımız ultrason sayesinde ameliyatta kitlenin yerini tespit edip en risksiz olabilecek yerden girerek tümörün tamamını temizledik. İntraoperatif ultrason teknolojisi ile ilk defa beyin ameliyatı yaptık. Bu teknoloji beyin ameliyatında başarı oranını artırıyor. Hastamız bize güvendi. Hastamızın ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda, daha sonraki süreçte de serviste takibini yaptık. Hastamızı önümüzdeki günlerde taburcu etmeyi planlıyoruz."

Bu tür ameliyatların genelde büyük merkezlerde yapıldığını dile getiren Çiftci, hastaların başka illere sevkini azaltmak için hastanenin imkanlarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.