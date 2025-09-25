Beyin Ameliyatı Canlı Yayında Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Girişimsel Nöroradyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Okan Yıldırım ve ekibi, kapalı yöntemle beyin balonculuğu anjiyo işlemini, canlı yayında izleyen alanında uzman doktorların önerileriyle yaptı.

Prof. Dr. İsmail Okan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17–21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Asya ve Avrupa Nöroradyoloji Dernekleri ile Türk Nöroradyoloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Kıtaları Birbirine Bağlamak ve Kültürleri Birleştirme Kongresi"ne katılanların işlemi canlı izlediklerini belirtti.

Beyin baloncuğu ameliyatının açık ve kapalı yöntemle yapıldığını, hastanın kasığından girerek, işlemi kapalı gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, "Kapalı ameliyatlarda önemli derecede yüksek teknoloji ve tecrübe gerektiriyor. Son dönemlerde bu ameliyatlar yavaş yavaş yaygınlaşsa da üniversitemiz 1995'ten bu yana tecrübeye sahip. Merkezimiz 1995 yılından bu yana işlemleri gerçekleştiriyor, son 12 yıldır da bu işlemi ben yapıyorum. Dünya çapında isimlerini sayabileceğim Türk hekimleri mevcut." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sırasında kongreye katılan alan doktorların önerilerini de dikkate aldıklarını bildiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kongre salonundan canlı izlendi. İstanbul'dan bir çok duayen hocamızın izlediği işlemi, onların da önerileriyle onlarla konuşarak gerçekleştirdik. Beyin ameliyatının canlı yayında yapılması üniversitemiz için gurur verici. Üniversitemiz için bir ilk oldu. İşlemi Asya ve Avrupa'da gelen meslektaşlarımıza sunabilmek ve başarılı bitirebilmek bizi mutlu etti. Asya ve Avrupa'dan katılım gösteren 1409 kişiye sunarak, işlemi yapmak bizim içinde stresliydi. Başarılı olduğumuz için mutlu olduk."

Acil gelen hasta nedeniyle ameliyat ekibi bölündü

Canlı yayın ameliyatı esnasında beyin kanaması teşhisiyle gelen bir hastaya da müdahale ettiklerini belirten Yıldırım, "Ünitemize beyin kanamasıyla başka bir acil hastası intikal etti. Canlı yayında ekibimizi ikiye bölmek zorunda kaldık. Bir taraftan salona canlı yayın yaparken diğer taraftan öbür ekibimiz diğer ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Aynı anda iki ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Meslek hayatımda çok zorlandığım anlardan bir tanesiydi. Beyin kanaması geçiren hasta ağır iyileşme periyodunda ama iyileşeceğine dair büyük emareler var." diye konuştu.

Yıldırım, Girişimsel Nöroradyoloji Ünitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Turan Kaya ile Beyin Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Bora Tetik'in öncülüğünde ameliyatların başarılı geçtiğini söyledi.