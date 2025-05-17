Betül Ballı Demirel: Ortodonti farkındalığı son yıllarda ciddi şekilde arttı

Betül Ballı Demirel: Ortodonti farkındalığı son yıllarda ciddi şekilde arttı
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Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Ballı Demirel, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Demirel, ortodonti tedavilerinin sadece diş teliyle sınırlı olmadığını vurgularken, her hastanın yaşına ve ihtiyaçlarına göre farklı yaklaşımlar uygulandığını anlattı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programına katılan Dr. Betül Ballı Demirel, ortodontik tedaviler konusunda toplumda giderek artan farkındalığa dikkat çekti. Demirel, şeffaf plaklardan klasik tedavi yöntemlerine kadar birçok merak edilen konuyu yanıtladı.

"ORTODONTİ FARKINDALIĞI ARTIYOR"

Ortodontinin, diş hekimliğinin temel branşlarından biri olduğunu hatırlatan Dr. Demirel, bu alandaki bilincin son yıllarda ciddi şekilde arttığını söyledi. "Ortodonti, diş hekimliğindeki 8 ana bilim dalından biri. Son zamanlarda bu alandaki farkındalığımız arttı" diyen uzman, hem estetik hem de fonksiyonel sorunların tedavisinde ortodontinin önemli rol oynadığını vurguladı.

"HER HASTAYA AYNI TEDAVİ UYGULANAMAZ"

Dr. Betül Ballı Demirel, ortodontik tedavinin standart bir kalıp olmadığını belirterek, "Ortodontik tedaviler, hem vakanın durumuna hem de hastanın yaş grubuna göre farklılık göstermekte" dedi. Çocukluk döneminden erişkinliğe kadar her yaş grubunda farklı tekniklerin ve tedavi araçlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

"ORTODONTİ SADECE DİŞ TELİ DEĞİLDİR"

Toplumda ortodontinin yalnızca tel tedavisiyle eşleştirildiğini söyleyen Demirel, bu algının eksik olduğunu belirtti. "Ortodonti sadece diş teli takmaktan ibaret değildir" diyen uzman, şeffaf plaklar gibi estetik ve konforlu seçeneklerin de olduğunu ve özellikle erişkin hastalarda bu alternatiflerin tercih edildiğini söyledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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