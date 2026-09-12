'Beslenme çantasını kusursuzlaştırmaya çalışmayın'

Ebeveynlerin beslenme çantasını hazırlarken sosyal medyadaki kusursuz örnekleri ölçü olarak almaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, önemli olanın tek bir öğünü mükemmelleştirmek değil, çocuğun genel beslenme düzenini sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirtti.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların okulda ne yiyeceği yeniden ebeveynlerin gündemine geliyor. Sosyal medyada görülen kusursuz beslenme çantası örnekleri ise aileler üzerinde baskı oluşturabiliyor. Liv Hospital Ulus Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, çocuk beslenmesinde hedefin kusursuz görünen bir beslenme çantası değil, çocuğun severek tüketebileceği ve büyüme-gelişimini destekleyen sürdürülebilir bir beslenme düzeni olması gerektiğini söyleyerek, "Çocuğun yemediği mükemmel bir menü, çocuğun yediği yeterince iyi bir menüden daha değerli değildir" dedi.

Dengeli eşleştirmeler yeterli

Uzun okul günlerinde çocukların daha uzun süre tok kalmasına yardımcı olmak için farklı besin gruplarının bir arada sunulabileceğini dile getiren Doç. Dr. Civan, karbonhidrat içeren besinlerin yanında protein, lif veya sağlıklı yağ içeren seçeneklere de yer verilebileceğini söyledi. Beslenme çantasında meyve ve yoğurt, elma ve şekersiz fıstık ezmesi, tam tahıllı kraker ve peynir, salatalık veya havuç ve humus, uygun porsiyonda kuruyemiş ve meyve, yoğurt ve meyve ile yulaf ya da tam tahıllı mini sandviç ve ayran gibi pratik alternatiflerin tercih edilebileceğini belirten Doç. Dr. Civan, karmaşık beslenme tabloları hazırlamaya gerek olmadığını ifade etti.

"Çocuğu yemediği besinler için zorlamayın"

Her çocuğun damak tadının ve beslenme alışkanlıklarının farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Civan, çocukları sevmedikleri yiyecekleri tüketmeye zorlamak yerine tanıdıkları besinler üzerinden ilerlemenin daha doğru olduğunu dile getirdi. Çocuğun sevdiği bir yiyeceğin yanına küçük miktarda yeni bir besin eklenebileceğini belirten Doç. Dr. Civan, peynirin yanında meyve, ekmeğin yanında yoğurt sunulabileceğini, sevilen bir sandviçe zaman içerisinde farklı malzemeler eklenerek çeşitliliğin artırılabileceğini söyledi.

"Tanıdık yiyecek + yeni yiyecek" yaklaşımının çocukların yeni besinlerle karşılaşmasını kolaylaştırabileceğini söyleyen Doç. Dr. Civan, her öğünün bir mücadeleye dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

"Tek bir öğün üzerinden değerlendirmeyin"

Bir çocuğun sağlıklı beslenmesini tek bir öğün üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını dile getiren Doç. Dr. Civan, bir gün meyvesini yememesi, sandviçini yarım bırakması veya arkadaşının ikram ettiği bir kurabiyeyi tüketmesinin tek başına sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Çocuğun genel beslenme düzeninin daha önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Civan, farklı besinlerle düzenli olarak karşılaşmanın, yeterli su tüketmenin, protein kaynakları, meyve ve sebzeler ile tam tahıllara beslenmede yer vermenin önem taşıdığını dile getirdi.

Şekerli ve ultra-işlenmiş ürünlerin günlük beslenmenin merkezinde olmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Civan, beslenmede temel yaklaşımın çeşitlilik ve denge olması gerektiğini ifade etti.

"Paketli ürünün içeriğine bakılmalı"

"Paketli" kelimesinin tek başına bir ürünün sağlıksız olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Doç. Dr. Civan, ürünün içeriği, porsiyonu ve tüketim sıklığının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle ilave şeker, tuz ve doymuş yağ içeriği yüksek ürünlerin günlük beslenmenin temelini oluşturmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Civan, zaman zaman pratik paketli ürünlerden yararlanılabileceğini söyledi.

"Her şeyi evde hazırlamak zorunda değiliz. Sağlıklı beslenme sürdürülebilir değilse uzun vadede sağlıklı bir sistem değildir" diyen Doç. Dr. Civan, çocuklara yalnızca yasaklar koymak yerine doğru seçim yapma becerisi kazandırılmasının daha değerli olduğunu ifade etti.

"Okul ve aile birlikte hareket etmeli"

Çocukların günlerinin önemli bir bölümünü okulda geçirdiğini söyleyen Doç. Dr. Civan, beslenme alışkanlıklarının yalnızca aile tarafından şekillenmediğini dile getirdi. Kantinlerde satılan ürünlerin, okul yemekhanesinde sunulan seçeneklerin ve arkadaş çevresinin tüketim alışkanlıklarının da çocukların beslenme davranışlarını etkileyebildiğini ifade eden Doç. Dr. Civan, sağlıklı beslenme konusunda okul ve ailenin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını söyledi.

"Amaç kusursuz değil, sürdürülebilir beslenme"

Ebeveynlerin beslenme çantasını her gün bir "başarı göstergesi" haline getirmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Civan, yemek yemenin çocuklar açısından yalnızca besin almaktan ibaret olmadığını dile getirdi.

"Yemek sadece besin değildir. Çocuk için yemek; öğrenmek, keşfetmek, paylaşmak ve bazen de sadece acıkınca karnını doyurmaktır" diyen Doç. Dr. Civan, yiyeceklerin sürekli "iyi" ve "kötü" şeklinde sınıflandırılması yerine çocuklara sağlıklı seçimler yapabilecekleri bir ortam sunulması gerektiğini ifade etti.

"İyi bir beslenme çantasının en önemli özelliği kusursuz görünmesi değil; çocuğun açlığını gidermesi, büyüme ve gelişimini desteklemesi ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapabilmesidir" diye konuşan Doç. Dr. Civan, sağlıklı beslenmenin bir yasaklar listesi olarak değil, çocuğun yaşam boyu kullanabileceği bir beceri olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı