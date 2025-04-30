BEL ağrısı toplumda en yaygın ağrı tipleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle ofis çalışanları, uzun süre oturarak ve ayakta kalarak çalışanlar ile gün içinde çok hareket etmeyen kişiler bel ağrısı ve bel sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Bel sağlığını korumak için bu konuda bilinçli olmak ve bazı önemli noktalara dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bel sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde 'Bel Okulu' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, "Bu özel programda bel ağrısının sebepleri, anatomisi, bununla nasıl mücadele etmemiz gerektiği, yaşamınızda neleri değiştirerek bunun üstesinden gelebileceğimizi öğretmeye çalışıyoruz. Bel sağlığınız için 40 dakikadan fazla sabit oturmayın" dedi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Özge Yıldırım da oturuşa ve duruşa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Mutlaka omuzlar dik ve karın kasları kasılı olması çok önemli. Kolların ve omuzların önde olması gerekir. Kendimizi gevşek bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde 'Bel Okulu' etkinliği düzenlendi. Memorial İleri Omurga Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ümit Dinçer ile Uzm. Dr. Özge Yıldırım sunumlarıyla katılımcılara bilgi verdi. Günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler, ev ve ofis egzersizleri ile ergonomi önerilerinin aktarıldığı oturumlarda, katılımcılar bel sağlığı hakkında bilinçlendirildi. Etkinliğe hastalar da katılarak yaşadıkları süreçleri anlattı.

AYDOĞAN: BEL AĞRISI TOPLUMDA ÇOK YÜKSEK OLAN HASTALIK

Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, "Bel ağrısı toplumda uzun süredir çok yüksek olan bir hastalık tipi. Özellikle pandemi sonrası değişen yaşam koşulları, daha çok oturan, spor yapmayan, egzersizden uzak yaşam stili nedeniyle bel ağrısının arttığını düşünüyorum. Aslında ciddi bir durum. Vücutta bir yer ağrıyorsa mutlaka bir alarm göstergesi veriyor. Orada işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor demektir. Ameliyat gereksinimi gibi noktalara kadar gidebilir. Özellikle bel ağrısı bacağa yayılıyorsa, gece ağrısı oluyorsa, kilo kaybı yaşanıyorsa, ateş varsa biraz dikkat etmek lazım. Hekime başvurmak gerekiyor. İşiniz ofis işi ise, oturuyorsanız mutlaka ergonomik bir koltukta oturmamız gerekiyor. Örneğin uzun süre oturup çalışmamız gerekiyorsa birtakım oturma pozisyonlarımız var. Dik oturmak, 40 dakikadan fazla oturmayacağımız bir düzen getirmek gerekir. Hatta uzun süre aynı pozisyonda çalışmayıp, ofiste bir takım egzersiz programları çalışmamız gerekiyor" dedi.

YILDA 2-3 BEL AĞRISI ATAĞI VÜCUDUN ALARMIDIR

Bel ağrısının iş gücü kaybına ve sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Aydoğan, "Bu konuda bir farkındalık oluşturup bunun önüne geçmek amacıyla bu programı düzenledik. Memorial İleri Omurga Merkezi olarak düzenleyip belli aralıklarla da tekrarlayarak vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Örneğin bel ağrısı yaşıyorsanız ve yılda 2-3 tane atak geçiriyorsanız artık vücut alarm veriyor demektir. Bu yaşam tarzınızda birtakım şeyleri değiştirmeniz gerektiğini size işaret ediyor. Bel ağrısının sebepleri, anatomisi, bununla nasıl mücadele etmeniz gerektiği, yaşamınızda neleri değiştirerek bunun üstesinden gelebileceğinizi burada öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM: AYNI POZİSYONDA OTURMAK BEL SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Özge Yıldırım da oturuşa ve duruşa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Mutlaka omuzlar dik ve karın kasları kasılı olması çok önemli. Kolların ve omuzların önde olması gerekir. Kendimizi gevşek bırakmamız lazım. Otururken belimizi destekle oturmamız gerekiyor. Online çalışma pandemi sonrası çok yaygınlaştı. Hep aynı pozisyonda oturmak bel sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Hayatımıza mutlaka hareket katmanız lazım. Hepimizin mümkün olduğunca yürüyüş ve karın kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler yapmamız gerekiyor. Omurga sağlığı için çok çok önemli. Çünkü en sık bel ağrısı sebebi kasların uygunsuz kullanımı" ifadelerini kullandı.

DİNÇER: NASIL YÖNETEBİLECEĞİMİZİ İYİ BİLMEMİZ GEREKİYOR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, "Bel ağrısı toplumdaki her birey için son derece önemlidir. Bel ağrısını nasıl yönetebileceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Tedavi etmenin en basit yöntemi ona karşı korunaklı olunması. Dolayısıyla uygun egzersizler yapmak, iş yaşamında ne gibi adımlar atmalıyız, ne gibi uygulamalar yapmalıyız bunları bilmek gerekir. Ağrılarla ilgili uyanık olmak gerekiyor. Eğer basit ağrı kesicilerin ve uygulamalarla geçmiyorsa o zaman bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanını karşısına geçmek gerekir. Sonrasında yapılacak olan değerlendirmelerde ağrınızın neden kaynaklandığını tespit edildikten sonra da fizik tedaviye başvurabilirsiniz" dedi.

"AYAĞIMI KALDIRMAYACAK DURUMA GELDİM"

Etkinliğe katılan 56 yaşındaki Yıldıray Yıldırım ise bel ağrısının 10 yıl önce başladığını belirterek "Araba bagajına eşya taşırken belimde bir şey hissettim. O zaman ağrı kesici ve fizik tedaviyle devam ettim. Fakat her seferinde doğru hareket etmediğim ve bazı yanlış hareketlerimden dolayı yılda bir fizik tedavi süreçlerini yaşadım. O süreçte artık ayağımı çok zor kaldırdığımı hissettim. Daha sonra Mehmet Aydoğan hocamla tanıştım. Operasyonu geçirdiğim süreçte hem hastanede olsun hem de hocam olsun bana çok büyük desteklerde bulundu. Bu faydalı bilgilerle daha kaliteli yaşamaya devam ediyorum" dedi.

"FELÇ RİSKİNDEN DÖNDÜM"

47 yaşındaki Fatih Temur da yıllardır oturarak çalıştığı için bel ağrısı yaşadığını belirtti. Aynı zamanda sırt fıtığı yaşayan Temur, "Geçen yıl bel ağrısı ve uyuşmayla şikayetlerim başladı. MR çekildiğinde ise omuriliğimin kopmak üzere olduğunu ve felç riskimin olduğunu anlattılar. Herhangi bir tedavinin olamayacağı bir an önce ameliyatla bunun halledilmesi gerektiğini söylediler. Yolumuz Mehmet Aydoğan hocamla kesişti. Kendisi de bu konuda çok bilgili olduğu için tavsiyeleri üzerine ameliyata karar verdik. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra normal bir hale döndük. Sırt fıtığının ise çok nadir görülen bir vaka olduğunu söylediler. Kireçlenmenin yanı sıra sinirdeki zayıflamayla bunun operasyondan çekilebileceği anlatıldı. Hızlı bir şekilde karar verdik. Sağlığımıza kavuştuk" diye konuştu.