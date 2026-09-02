Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül'de Mesai Dışı Çocuk Polikliniği Hizmeti

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde, 3 Eylül Perşembe günü mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı tarafından yapılacak muayeneler, saat 17.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Mesai dışı hizmetten yararlanmak isteyen hastaların poliklinik girişleri acil hasta kabul üzerinden yapılacak. Böylece çocuk hastalara mesai saatleri dışında da uzman hekim tarafından muayene hizmeti sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı