Haberler

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül'de Mesai Dışı Çocuk Polikliniği Hizmeti

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül'de Mesai Dışı Çocuk Polikliniği Hizmeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00-21.00 arasında Uzm. Dr. Baturalp Avcı tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek. Muayene olmak isteyenlerin acil hasta kabul üzerinden giriş yapması gerekiyor.

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde, 3 Eylül Perşembe günü mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı tarafından yapılacak muayeneler, saat 17.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Mesai dışı hizmetten yararlanmak isteyen hastaların poliklinik girişleri acil hasta kabul üzerinden yapılacak. Böylece çocuk hastalara mesai saatleri dışında da uzman hekim tarafından muayene hizmeti sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler
Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hükümet yanlısı grubun arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

Acun çıldırdı, şimdi Premier Lig düşünsün