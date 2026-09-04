Bayburt Devlet Hastanesi'nde Ağustos'ta 53 Bin 225 Hasta Muayene Edildi
Bayburt Devlet Hastanesi'nde ağustos ayında toplam 53 bin 225 hasta muayene edilirken, acil servis başvuruları ve ameliyat sayılarında artış yaşandı. Temmuz ayına göre toplam muayene sayısı 851 azalırken, acil servis başvuruları 2 bin 535 artarak 19 bin 230'a, ameliyat sayısı ise 79 artışla 388'e yükseldi. En çok hasta iç hastalıkları, ortopedi ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde görüldü.
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) ağustos ayında 53 bin 225 hasta muayene edildi. Temmuz ayında 54 bin 76 hastanın muayene olduğu hastanede, ağustos ayında bu sayı 851 azaldı. Aynı dönemde acil serviste 19 bin 230 hastaya sağlık hizmeti verilirken, 388 ameliyat gerçekleştirildi.
Hastane verilerine göre, ağustos ayında MHRS üzerinden randevulu 14 bin 150, MHRS dışı ayaktan 19 bin 845 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 53 bin 225 olarak kayıtlara geçti.
Acil servis başvuruları temmuz ayına göre arttı. Temmuz ayında 16 bin 695 olan acil servis hasta sayısı, ağustosta 2 bin 535 artarak 19 bin 230'a yükseldi. Ameliyat sayısı da temmuz ayında 309'dan ağustos ayında 388'e çıkarak 79 arttı.
1-31 Ağustos tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: 411
Anestezi polikliniği: 337
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 664
Cildiye polikliniği: 893
Çocuk cerrahisi: 436
Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 884
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 205
Enfeksiyon hastalıkları: 714
Fizik tedavi polikliniği: 2 bin 118
Genel cerrahi polikliniği: Bin 960
Göğüs hastalıkları polikliniği: 723
Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 740
İç hastalıkları polikliniği: 3 bin 251
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 726
Kalp damar cerrahisi: 521
Kardiyoloji polikliniği: Bin 802
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 305
Nöroloji polikliniği: 2 bin 13
Ortopedi polikliniği: 3 bin 102
Plastik cerrahi polikliniği: 211
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 462
Sigara bırakma polikliniği: 9
Üroloji polikliniği: Bin 517
Acil servis: 19 bin 230
Hastanede aynı dönemde 388 ameliyat ve 80 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 102 endoskopi, 50 kolonoskopi ve 67 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 32 oldu.