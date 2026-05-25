'Kurban Bayramı'nda kalp sağlığınızı koruyun'

Kurban Bayramı döneminde değişen beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Gaziantep Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, özellikle bayram sofralarında artan kırmızı et, tatlı ve tuz tüketiminin kalp-damar hastaları açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özdemir, sağlıklı bir bayram geçirilmesi için kontrollü beslenme, düzenli hareket ve yeterli sıvı tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"Kontrolsüz beslenme kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir"

Bayramların paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu belirten Doç. Dr. Mahmut Özdemir, aşırı ve dengesiz beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Özdemir, "Bayram sofralarında aşırı miktarda tüketilen yağlı kırmızı etler, şerbetli tatlılar ve tuzlu yiyecekler kalp üzerinde ciddi yük oluşturabilir. Özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

"Yeni kesilmiş et hemen tüketilmemeli"

Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdemir, etin en az 12-24 saat dinlendirilmesinin hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından daha uygun olduğunu söyledi. Et tüketiminde porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, "Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle kuyruk yağı eklenerek hazırlanan kavurmalar ve aşırı yağlı et tüketimi kötü kolesterol seviyesini yükseltebilir. Bu durum kalp ve damar hastalıkları açısından risk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Şerbetli tatlılar ve fazla tuz risk oluşturabiliyor"

Bayram ziyaretlerinde sık tüketilen şerbetli tatlıların kan şekeri ve kilo kontrolünü olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, daha hafif alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Özdemir, "Sütlü ve hafif tatlılar daha uygun tercihler olabilir. Ayrıca aşırı tuz tüketimi vücutta sıvı tutulmasına yol açarak kalbin yükünü artırabilir. Özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının bu konuda dikkatli olması gerekir" dedi.

"Bayramda hareket ihmal edilmemeli"

Uzun süre hareketsiz kalmanın dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyen Özdemir, bayram boyunca hafif tempolu yürüyüşlerin önemli olduğuna değindi. Doç. Dr. Özdemir, "Günde 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler hem kalp sağlığını destekler hem de sindirime yardımcı olur. Ayrıca sıcak havalarda yeterli su tüketimi de büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"İlaç kullanımı aksatılmamalı"

Kalp ve tansiyon hastalarının bayram telaşı nedeniyle ilaçlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdemir, düzenli ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Özdemir, Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzurlu geçirilebilmesi için dengeli beslenme, kontrollü et tüketimi, düzenli hareket ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı