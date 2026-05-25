Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

Ordu’da annesi Nazile Konak’ı toprağa verdikten bir gün sonra fenalaşan 64 yaşındaki Adnan Konak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Konak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adnan Konak’ın cenazesi annesinin yanına defnedilirken, peş peşe gelen ölümler yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Nazile Konak, 23 Mayıs’ta mahallede toprağa verildi. Cenazenin ardından oğlu Adnan Konak fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Adnan Konak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adnan Konak’ın cenazesi, annesi Nazile Konak’ın yanına defnedildi. Anne ve oğlun peş peşe gelen ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
