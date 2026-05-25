Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait “ Özgür Özel İletişim” adlı X hesabından, dün yaşanan polis müdahalesi sırasında CHP Genel Merkezi’nde kaydedilen yeni görüntüler paylaşıldı.

“ÖNCE KADINLAR” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, tahliye edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri… ‘Önce kadınlar…’” ifadeleri yer aldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Görüntülerde, polisin CHP Genel Merkezi’ne otoparktaki zincirleri ve demir kapıyı kırarak giriş yaptığı anlar ile biber gazlı müdahale sırasında yaşananlar yer aldı.

“YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Biber gazından etkilenmemek için bazı partililerin gaz maskesi taktığı görülürken, Özgür Özel’in makam katı boşaltılırken önce kadın çalışanların asansörle indirilmesini istediği duyuldu. O sırada çalışanların “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

Kaynak: ANKA