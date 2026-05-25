Gaziantep'te acı kaza: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dedesinin geri manevra yaptığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki Naime Avcı hayatını kaybetti. Dede ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dedesinin geri manevra yaptığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dede S.V.A. evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indirdikten sonra aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı'yı fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan bebek ağır yaralanırken durumu fark eden dede ve diğer aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 1,5 yaşındaki küçük Naime'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan dede S.V.A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
